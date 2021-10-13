Чем новые зимние шины Pirelli Cinturato Winter 2 отличаются от прежней модели

Шина создана с применением новейших технологий Pirelli: так, ламели на рисунке протектора становятся длиннее по мере износа, чтобы захватывать больше снега для улучшения сцепления с дорогой. В итоге Cinturato Winter 2 обеспечивает дополнительный контроль на снежных и мокрых поверхностях.

Как уверяют итальянские шинники, новинка занимает лидирующие позиции на рынке благодаря характеристикам производительности в любую зимнюю погоду, что подтверждает признание и отметка знаком качества немецкой экспертной организации TÜV SÜD.

Cinturato Winter 2 обеспечивают больше километров пробега по сравнению со старыми Pirelli Cinturato предыдущего поколения благодаря новому составу, рисунку протектора и конструкции, которые продлевают характеристики покрышки на протяжении всего срока ее службы.

Шины доступны в 36 типоразмерах — диаметром от 16 до 20 дюймов. Кстати, в определенных размерах доступна технология герметизации Pirelli Seal Inside, что позволяет продолжать движение при проколе размером до четырех миллиметров.

А еще недавно компания Pirelli выпустила первую шину с высоким индексом нагрузки. Покрышки нового типа в первую очередь предназначены для гибридных автомобилей и электрокроссоверов.