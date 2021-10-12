Власти придумали новую кормушку для ГИБДД с полным поражением граждан в правах

Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сводится к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСОАНЯН. И вот, почему.

Как известно, правительством давно и уверенно взят курс на штрафную экономику (запланировано увеличение штрафов на 15 млрд. руб. на 2022−24 годы), в бюджете страны заложен рост «штрафных доходов» до 255 млрд. руб. Но это официальные платежи в бюджет, мимо рта ГАИ. Поэтому г-н Хуснуллин и Сo вводят новый инструмент репрессий и торгов — тюрьма не за преступление, не за действие, а за бездействие, за возможные последствия предыдущих неподтвержденных событий.

Учитывая практику подлога и обвинения водителей в пьянке лишь за непокорность и несгибаемость, нетрезвым можно назначить любого, включая ребенка, как это было опробовано на примере шестилетнего «пьяного мальчика» Алеши Шимко в Балашихе в 2017-м. Взрослым шансов вовсе не остается, поэтому любой инспектор может выйти на дорогу и закрыть личную ипотеку в одно дежурство, поскольку подделанный алкогольный тест впредь будет гарантировать любому водителю тюремный срок.