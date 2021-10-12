Власти придумали новую кормушку для ГИБДД с полным поражением граждан в правах

Фото krasrab.ru/
Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сводится к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН. И вот, почему.
Сергей Асланян

Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сводится к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСОАНЯН. И вот, почему.

Как известно, правительством давно и уверенно взят курс на штрафную экономику (запланировано увеличение штрафов на 15 млрд. руб. на 2022−24 годы), в бюджете страны заложен рост «штрафных доходов» до 255 млрд. руб. Но это официальные платежи в бюджет, мимо рта ГАИ. Поэтому г-н Хуснуллин и Сo вводят новый инструмент репрессий и торгов — тюрьма не за преступление, не за действие, а за бездействие, за возможные последствия предыдущих неподтвержденных событий.

Учитывая практику подлога и обвинения водителей в пьянке лишь за непокорность и несгибаемость, нетрезвым можно назначить любого, включая ребенка, как это было опробовано на примере шестилетнего «пьяного мальчика» Алеши Шимко в Балашихе в 2017-м. Взрослым шансов вовсе не остается, поэтому любой инспектор может выйти на дорогу и закрыть личную ипотеку в одно дежурство, поскольку подделанный алкогольный тест впредь будет гарантировать любому водителю тюремный срок.

Фото megapolisonline.ru

Помимо срока водитель будет автоматически лишен прав гражданина в несвязанных с автомобильной темой направлениях. Помимо тюрьмы за подложный тест на алкоголь, человека лишат лицензии на охотничье оружие, на самолет и катер. А еще не позволят совершать сделки с недвижимостью и многие другие нотариально заверяемые действия, поскольку пойманный «алкоголик» немедленно ставится на учет в наркодиспансер минимум на год.

Все это позволит людям в погонах ловить любого человека на самокате, тут же освидетельствовать его и разводить на огромные деньги под угрозой будущего запрета на любые интересные удовольствия. Сговорчивость, испуг и денежные потоки заметно увеличатся.

— Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания, — заявил вице-премьер.

И мы, безусловно, с этим согласны. Но ведь цель не всегда оправдывает средства ее достижения, не правда ли?

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12 октября 2021
1992