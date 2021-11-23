Команда «КАМАЗ-Мастер» отправилась на ралли «Дакар-2022»

В 2022 году за победу на ралли «Дакар» предстоит побороться четырем спортивным грузовикам команды. Два из них — это привычные болельщикам КАМАЗ-43509, а два — абсолютно новые КАМАЗ-435091, то есть представители семейства К5.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», все грузовики, включая автомобили технической поддержки, оснащены шинами Goodyear. Это уже третий сезон, когда команда выбирает для своих легендарных побед шины Goodyear OFFROAD размерности 375/90R22.5.

Команда хвалит Goodyear OFFROAD за исключительную прочность, маневренность и выдающееся сцепление. Все эти качества помогают экипажам проезжать там, где не справляются другие.

Добавим, что 44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде, а в первый день нового года состоятся стартовый подиум и пролог гонки.

Кстати, у команды «КАМАЗ-МАСТЕР» есть замечательная традиция: двадцатиминутная поездка на спортивном грузовике по испытательному полигону для избранных журналистов. И обозреватель портала «АвтоВзгляд» оказался среди этих избранных!