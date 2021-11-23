Наперекор КамАЗу: JAC начал торговать в России новыми «девятитонниками»

Модельная линейка среднетоннажного шасси JAC N90 представлена стандартным и удлиненным вариантами: в исполнении Normal расстояние между осями составляет 3845 мм, а в версии Long — 4475 мм. Помимо этого, JAC N90 Long предлагает выбрать между однорядной и полуторной кабинами (вторая — со спальным местом).

JAC N90 оснащается проверенным дизелем Cummins объемом 3,8 литра и мощностью 156 л. с. В трансмиссии используется механическая шестиступенчатая коробка. Тормозная система — пневматическая, притом — с ABS, ESC и ASR.

Цена на шасси JAC N90 Normal составляет 2 970 000 рублей, а длиннобазная версия со спальным местом стоит 3 060 000 «целковых». Отдельно отмечается, что все версии готовы похвастаться богатым набором базового оборудования.

При чем же здесь КамАЗ? Все просто. Те же самые JAC N90 сейчас начинают выпускать под именем КамАЗ «Компас 9»! Интересно, что больше понравится российским перевозчикам — оригинальный «китаец» или перелицованный «татарин»?