«Кордиант» запускает новый шинный бренд

Бывший шинный завод Continental в Калужской области отныне носит название Gislaved. На презентации, приуроченной к его ребрендингу, компания пообещала, помимо прочего, начать выпуск новых шин. И они, как уверяют представители, будут круче тех, что представлены в нынешних линейках «Кордианта».

— Мы планируем вывести на российский рынок совершенно новый бренд покрышек премиального класса. Он будет позиционироваться выше, чем Gislaved. Запуск новой марки запланирован ориентировочно на конец 2025 года. В наших ближайших планах — охватить нашей продуктовой линейкой все типоразмеры от 13 до 22 дюймов, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин.

Пока на заводах холдинга производят те модели шин, что выпускались на них до перехода предприятий от предыдущих собственников — Continental и Bridgestone. А собственные разработки «Кордианта» появятся уже под новым брендом.

Представители компании также сообщили, что до конца этого года в линейке Gislaved появятся новые типоразмеры — вплоть до R22. На текущий момент такие покрышки попадают в Россию исключительно из-за рубежа. Кроме того, производитель уделяет особое внимание вопросу шин для китайских автомобилей.

Ключевым рынком для «Кордианта» является отечественный. Но несмотря на это, компания намерена развиваться и за границей — в странах Латинской Америки, Африки и Персидского залива.