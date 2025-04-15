В России стартовали продажи летних автомобильных шин Cordiant Run Tour

Новую линейку летних покрышек Cordiant Run Tour выпускают в Ульяновске на заводе Gislaved. Это, как говорит производитель, доступные шины, обеспечивающие топливную экономичность.

Однако, создавая шины Cordiant Run Tour, в компании думали не только об экономичности, но и о надежности вкупе с комфортом. За счет современных технологий удалось достичь баланса оптимальной стоимости и характеристик.

Новая линейка покрышек получила корд сверхвысокой прочности ST (Super high Tensile). От повреждений протектор защищен усиленным бандажом из нейлона. Начиная с 15-го дюйма, боковая стенка шины имеет еще один слой каркаса. Все это сделано для того, чтобы покрышки дольше прослужили владельцу, включая тех, кто живет за пределами городской черты.

Cordiant Run Tour обладает повышенным классом топливной экономичности в том числе благодаря новой рецептуре резиновой смеси. Коэффициент сопротивления качению — 7,5. В итоге есть шансы сэкономить до одного топливного бака за сезон.

В конце марта портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Ульяновске запущен завод Gislaved холдинга Cordiant.