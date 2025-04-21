В Москве навигаторы начнут показывать фазы светофоров

Столичные водители вскоре получат возможность видеть в навигационных приложениях текущее состояние светофоров и время до смены сигнала. Это поможет точнее определять время будущей поездки.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦОДД Москвы, пилотный проект совместно с 2ГИС запускается на пяти улицах города. Система будет передавать данные о работе светофоров в режиме реального времени, помогая водителям выбирать оптимальную скорость для проезда перекрестков.

«Яндекс» также подтвердил разработку аналогичного сервиса для своих карт и такси-платформы. Как пояснил представитель компании, технология может не только отображать оставшееся время до смены сигнала, но и рекомендовать подходящую скорость для попадания в «зеленую волну».

По мнению экспертов, нововведение повысит точность расчетов времени в пути, хотя некоторые специалисты выражают опасения — водители будут чаще отвлекаться на экраны смартфонов. В ЦОДД рассчитывают, что сервис повысит плавность дорожного движения, сократив резкие торможения перед перекрестками. Как отмечают разработчики, внедрение технологии в Москве стало возможным благодаря развитой системе управления дорожным движением.