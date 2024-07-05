В России начнут выпускать моторное масло для Audi, Skoda и Volkswagen

Как сообщили представители компании AGR, соглашение с SINTEC, подразумевающее стратегическое сотрудничество и совместную разработку линейки высокотехнологичных масел для гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей, уже заключено. В рамках партнерства намечено изготовление синтетических продуктов на основе природного газа с присадками от ведущих европейских производителей, которые отвечают всем требованиям Volkswagen и Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
— Качество предлагаемой клиентам продукции является для нас приоритетом. Многолетняя экспертиза, серьезная научная база, гибкость и клиентоориентированность нашего нового партнера открывают большие возможности для укрепления и дальнейшего расширения сотрудничества с SINTEC Group, — отметила руководитель дирекции послепродажного обслуживания группы компаний «АГР» Анна Блюмкина.
В новом проекте SINTEC Group обеспечит техническую поддержку, а также будет проводить для специалистов группы компаний «АГР» обучающие тренинги и программы. Кроме того, партнеры намерены заняться регулярными лабораторными испытаниями масел на соответствие необходимым физико-химическим параметрам.
— Мы высоко ценим доверие, оказанное нам группой компаний «АГР», и уверены, что моторные масла обеспечат двигателям Volkswagen надежную работу и долговечность, а клиентам «АГР» — спокойствие и уверенность при владении и обслуживании своего автомобиля, — заявил директор по продажам SINTEC Group в канале В2В Геннадий Задорожный.