Какое масло залить в автомобиль, чтобы спокойно заводить его в -30 °C?

Зима является сложным периодом для эксплуатации автомобиля. Морозы испытывают на прочность и людей, и автотранспорт. По мнению экспертов, если ваша машина зимой не стоит в теплом гараже, то без особых причин выезжать на ней в холода не стоит. Любой холодный запуск — это довольно серьезная нагрузка, способная повлиять на ресурс двигателя, аккумулятора, коробки передач. И если все же очень нужно ездить зимой, то нужно к этому подготовиться. Держать заряженным аккумулятор, а также озаботиться тем, чтобы в двигателе было масло, полностью соответствующее требованиям производителя авто с учетом состояния машины и условий окружающей среды.

Какую смазку нужно заливать в двигатель зимой, чтобы не нанести ему вред? Обычно точный ответ мы ищем в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Там производитель техники, как правило, дает достаточно четкий ответ на этот вопрос. И большинство автовладельцев до 2022 года так и делали, используя либо оригинальное масло, либо уважаемые аналоги от более или менее известных мировых производителей. Но по известным причинам, многим из нас пришлось пересмотреть свои предпочтения и выбирать заново, поскольку большое количество зарубежных производителей автомобилей и компонентов прекратили работу в России. Параллельный импорт не стал панацеей, поскольку вместе с оригинальной продукцией в продаже появилось и достаточное количество контрафакта, потому как разрешение правообладателей стало необязательным для подтверждения соответствия продукции установленным регламентам.

Но с тех пор прошло время, и жизнь постепенно доказала, что в мире и у нас в стране есть достаточно других компаний, способных производить качественные автокомпоненты и, в частности, смазочные материалы, которые соответствуют всем необходимым требованиям и могут дать автовладельцу уверенность в том, что двигатель его машины будет защищен в самых разных условиях эксплуатации. Приходят в Россию и новые поставщики из таких стран, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и других, известных своей автомобильной или, к примеру, нефтеперерабатывающей промышленностью. Т.е. из регионов, которые по определению не могут обойтись без собственной производственной базы автокомпонентов и автохимии. Причем, доводы, что масла из южных стран, дескать, не подходят нашим северным широтам, не вполне объективны. Использовали же мы ранее масла из Италии и Испании, зимы в которых не отличаются своей суровостью.

Российские нефтепереработчики, кстати, уже давно и успешно освоили производство высококачественных гидрокрекинговых базовых масел III группы, а также полностью синтетических базовых масел с полиальфаолефинами (ПАО) IV группы, которые являются неотъемлемой частью при производстве современных высокотехнологичных моторных масел. Хватает в России и крупных блендинговых площадок по производству автомобильных масел с современным оборудованием и опытным персоналом. Таким образом, возможности для пополнения авторынка поставщиками есть.

Порой, конечно, диву даешься, насколько широк круг таких компаний и марок тех же моторных масел на рынке, и тут уже приходится, как говорится, «включать голову» и объективно подходить к оценке того или иного продукта. Где и кем произведено масло? Насколько открыто производитель предоставляет и подтверждает технические характеристики продукта? Есть ли достаточный опыт тестирования продукта? С каждым посещением профильных форумов и выставок, а также объем информации, касающейся производства или попадания на наш рынок качественных моторных масел, рос. В итоге, с учетом накопленного мной опыта, представляю на суд читателей свой обзор самых различных моторных масел, которые являются относительными новичками для наших автовладельцев, подходящих по своим характеристикам для российской зимы и в той или иной мере соответствующих сегодняшнему российскому автопарку. Начнем с «нулевок», которые более стойки к сильным морозам. Обойтись без более и менее подробной расшифровки характеристик не получится, поскольку они, как ни крути, играют роль в выборе.

Одним из продуктов, который привлек мое внимание, стало синтетическое моторное масло LUBREX VELOCITY NANO C5 SAE 0W-20. Масло разработано для современных машин с двигателями последних моделей и позволяет мотору стабильно работать при высоких нагрузках даже в условиях очень низких температур. Официально поставляется из упомянутых выше Объединенных Арабских Эмиратов и рекомендуется для новых дизельных и бензиновых двигателей, которые требуют смазку с допусками VW 508 00 / 509 00, VW TL 52577 или Porsche C20 и вязкости SAE 0W20.

Масло предназначено для обеспечения защиты современных двигателей последних моделей от износа. В том числе и тех, что оснащены дизельными сажевыми фильтрами (DPF), бензиновыми сажевыми фильтрами (GPF) и каталитическими нейтрализаторами. Соответствует стандартам Euro VI.

Масло позволяет запускать двигатель даже при температурах ниже -40°C, а также способствует быстрому прогреву двигателя до рабочей температуры. Одним из отличительных свойств масла является его способность поддерживать стабильную вязкость на протяжении всего периода использования, что как раз важно для регионов с резкими перепадами температур. То есть двигатель и в мороз без проблем запустится и летом не перегреется.

Еще один продукт с хорошими низкотемпературными свойствами, который, на мой взгляд, заслуживает внимания — синтетическое моторное масло EUROREPAR STELLAR 0W-20. С ним можно рассчитывать на безопасный и легкий пуск двигателя и его надежную защиту в холодную погоду. Масло разработано для современных высокофорсированных двигателей, в том числе и для двигателей с непосредственным впрыском топлива, рассчитанных на применение маловязких моторных масел. Соответствует требованиям API SP и обеспечивает защиту ДВС от эффекта LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре). За счет пониженной вязкости и, соответственно, снижения гидродинамических нагрузок способствует экономии топлива. Если это допускают рекомендации автопроизводителя, позволяет эксплуатацию автомобиля с увеличенными интервалами замены масла за счет хороших показателей термоокислительной стабильности.

Подойдет для широкого ряда японских автомобилей, среди которых Lexus, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, американских марок Cadillac, Chevrolet и, что конечно, актуально сегодня, китайских Chery, Exeed, Jetour, Haval, Tank, Geely, Changan. Кроме того, масло имеет официальный допуск на использование в моделях машин и двигателях таких производителей, как General Motors, Ford, Opel, Jaguar Land Rover.

Каждый холодный пуск — серьезное испытание для двигателя. Несмотря на то, что подавляющее большинство современных моторных масел являются всесезонными, определенные «зимние» особенности все же есть. В ассортименте компании MIRAX, которая довольно часто в последнее время упоминается на форумах и в отзывах автовладельцев, есть моторные масла MX9, среди которых несколько масел-«нулёвок»:: масло 0W-20 ACEA С5, разработанное специально для свежих моторов VAG (сверяйтесь с инструкцией — масло подойдет не всем), 0W-20 ILSAC GF-6A для современных двигателей, а также энергосберегающее масло 0W-30 ACEA A5/B5. Подобные продукты пригодятся не только для условий экстремальных холодов — их низкотемпературные свойства проявляются и при небольших морозах, за счет чего в момент запуска сокращается время поступления смазки к важнейшим узлам ДВС.

Если вы придерживаетесь более консервативных взглядов при выборе смазочных материалов и регион у вас не самый холодный, на мой взгляд, можно обратить внимание на более универсальные продукты: масло 5W-40 ACEA A3/B4, которое подойдет как отечествнному подержанному автомобилю, так и современному Mercedes-Benz, а также 5W-30 ILSAC GF-6A, предназначенное для большинства автомобилей американского и азиатского производства. По низкотемпературным свойствам они мало уступают «нулевкам», и вы обязательно сможете найти подходящее для своего автомобиля.

Поклонникам эстеровых моторных масел, считаю, стоит обратить внимание на отечественное синтетическое масло AKross Astra 0W-20 SP GF-6A C5/C6. Такая смазка, в силу известных свойств эстеров, даже при заглушенном двигателе остается между его трущимися частями, а не стекает в картер. Также сохраняются стабильными его вязкостные свойства при перепадах температур. Третье важное качество эстеров — высокая «прочность» пленки, которую они образуют на смазываемых поверхностях что защищает трущиеся поверхности от задиров. Масло защищает от эффекта LSPI и износа цепи ГРМ.

Оно подходит как для новых японских и европейских автомобилей, так и для последних моделей китайских брендов. По данным лабораторных тестов масло не теряет текучесть до -51 градуса Цельсия, что очень актуально для жителей северных регионов нашей страны. Масло не боится морозов и способно обеспечить легкий и безопасный пуск двигателя даже при температуре -35 °C.

Еще один продукт, который меня заинтересовал в ходе изучения рынка, может подойти тем, кто предпочитает более универсальные всесезонные смазочные материалы, это моторное масло LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO 5W-30. В его составе импортные базовые масла 3 группы VHVI и пакет присадок производства Afton Chemical. Его применение рекомендовано до -30 градусов, так что можно не беспокоиться за двигатель своего автомобиля зимой в большинстве регионов нашей страны. При этом, данные тестирований говорят о том, что запас низкотемпературных свойств у масла большой. В частности, показатель CCS (имитация холодного пуска) при -30 градусах лучше требований стандарта SAE J300 на 20%, показатель MRV при -35 градусов (тест на прокачивание масла по системе смазки) лучше требований на 60%, а температура застывания составляет -40 градусов.

Можно отметить, что все масла SUPREME, среди которых есть и «нулевки» от 0W-20 до 0W-40, имеют подтвержденные официальные одобрения современных и требовательных категорий API SP и ILSAC GF-6A. Масла, соответствующие этим требованиям, защищают двигатели с прямым впрыском от такой серьезной проблемы, как эффект LSPI (преждевременное воспламенение на низких оборотах).

Среди более универсальных «нулевок», на мой взглял, также вполне заслуживает внимания синтетическое моторное масло LUBREX VELOCITY NANO PLUS PAO SAE 0W-30. Оно позволяет запускать двигатель даже в сорокаградусные морозы, что дает возможность использовать его зимой в большей части северных регионов нашей страны. Масло производится на основе полиальфаолефинов, которых в составе более 50%. Этот продукт приехал к нам из ОАЭ и подходит для большинства современных бензиновых и дизельных легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и легких грузовиков европейского и азиатского производства. Хорошие показатели термической и окислительной стабильности позволяют обеспечить увеличенный срок работы масла в тяжёлых условиях эксплуатации. Поддерживая чистоту деталей мотора, смазка защищает его от износа и снижает частоту замены фильтра.

Для многих автовладельцев важно, чтобы масло отвечало требованиям автопроизводителей, а для этого продукт должен быть создан по согласованным с ними рецептурам и с использованием присадок, произведенных компаниями, официально подтвержденными производителями техники. Это тот самый случай, продукт имеет допуски VOLVO, Porsche, MB, RENAULT, VW, PSA, Ford. Современным высокофорсированным двигателям последних моделей требуются высокотехнологичные моторные масла. К таким смазочным материалам, изготовленным с использованием полиальфаолефиновой основы, относится малозольное синтетическое моторное масло EUROREPAR Protect C2 0W-30. Оно разработано для дизельных и бензиновых двигателей с системами последующей доочистки выхлопных газов. Подходит для жестких условий эксплуатации автомобиля (низкая температура окружающей среды, спортивная манера вождения, частые пуски и остановки двигателя, движение по городу и автомагистралям). На деталях двигателя создается прочная масляная пленка, которая препятствует преждевременному износу трущихся деталей двигателя.

Может быть рекомендовано для применения в бензиновых и дизельных двигателях последних моделей с системой «старт-стоп» и гибридных двигателей, требующих применения моторных масел последнего поколения. Имеет спецификации API SN и ACEA C2, а также официальные допуски на использование в моделях автомобилей и силовых агрегатах таких производителей, как: Fiat, Ford, Jaguar Land Rover, PSA и китайских марок Haval и Tank.

Для владельцев автомобилей предыдущих поколений, а также автолюбителей, предпочитающих при выборе смазочных материалов всесезонные сорта, стоит обратить внимание на еще один продукт отечественного бренда AKross, моторное масло Astra 5W-40 SP A3/B4 на основе гидрокрекинговых базовых масел с добавлением ПАО и эстеров. Эстеры сохраняют свои свойства во время работы двигателя при высоких температурах при интенсивной эксплуатации машины. Они не разрушаются и не окисляются длительное время. Кроме того, моторные масла на гидрокрекинговой основе с эстерами имеют широкий рабочий диапазон температуры окружающей среды, что дает возможность использовать их в большинстве климатических зон, даже в условиях тридцатиградусных морозов.

Температура застывания у данного масла составляет -49 °C. Производитель изготавливает свои продукты по технологии молекулярного смешивания. Базовые масла и пакет присадок смешиваются в реакторе при помощи кавитации, благодаря чему готовый состав обладает гомогенностью до 100%, что повышает эффективность работы присадок.