Эксперт Ожогин подсказал, какое масло лучше заливать в двигатель старого авто

Есть мнение, что если для двигателей современных автомобилей минеральное моторное масло категорически не подходит, то агрегатам сильно подержанных машин оно не навредит, и использовать его можно. Однако эксперты с этим не согласны.

В беседе с «Российской газетой» директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин напомнил, что минеральное моторное масло — это, по сути, обработанная нефть, содержащая довольно много примесей и до 1% серы, которая негативно сказывается на свойствах лубриканта. Такая простая и дешевая смазка, по его словам, хороша, например, для станков, но не для ДВС.

— Может ли минеральное масло обеспечить мотор надежностью? Наверное. Но ненадолго. Постоянная агрессия эксплуатации приводит к его выгоранию и окислению. Что мы видим в итоге, открыв пробку на клапанной крышке? Запах гари, черные отложения, которые в скором времени приведут к дорогостоящему ремонту, — предупреждает эксперт.

И добавляет, что лучший вариант для двигателя автомобиля, даже если речь идет о глубоко подержанной машине — это «синтетика». Такое масло, в отличие от «минералки», проходит множество обработок и получает целый ряд различных присадок. В результате «выносливость» масла в агрессивной среде ощутимо увеличивается. А вместе с тем оно эффективно охлаждает трущиеся детали и противодействует окислению.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России появятся моторные масла недавно утвержденных международных стандартов.