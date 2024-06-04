В России резко подорожает обслуживание автомобилей у официальных дилеров

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что в ближайшее время резко вырастет спрос на услуги неавторизованных центров по обслуживанию машин. Они станут более привлекательными для клиентов из-за новой схемы налогообложения.

Поправки в налоговый и бюджетный кодексы, которые, помимо прочего, увеличивают с 20 до 25% налог на прибыль для компаний и вводят дифференцированную шкалу для физических лиц, спровоцируют рост «серого» рынка автосервиса — считают в РОАД. Все из-за того, что официальные дилеры и авторизованные техцентры являются законопослушными налогоплательщиками, а значит, будут вынуждены поднимать цены на свои услуги. Следовательно, клиенты, чтобы сэкономить на обслуживании машин, перейдут к «неофициалам».

— Основной удар придется для небольших компаний, находящихся на УСН, но с оборотом более 60 млн. рублей. Эти компании будут обязаны платить НДС, а это значительная надбавка налоговой нагрузке. Многие из них выберут режим «5% с оборота», что фактически является возвращением к налогу с продаж. Компании вынуждены будут перекладывать эти затраты в розничную стоимость услуг, что скажется на повышении инфляции, — объяснил вице-президент РОАД Алексей Григорьев.

Ассоциация призвала правительство выявлять нелегально работающие автосервисы, «гаражи» и частных мастеров «серого» рынка, чтобы одновременно добиться как прозрачности рынка, так и увеличения собираемости налогов. Хотя все прекрасно понимают, что главная цель РОАД — совсем другая: удержать клиента у «официалов».