Расходы россиян на ремонт машин выросли в 2,5 раза

С конца 2022 года в нашей стане средний чек на ремонт автомобиля вырос до 50-55 тыс. рублей. Кроме того, изменилась структура расходов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Раньше россияне предпочитали сдавать старую машину по программе трейд-ин в относительно свежем состоянии, после чего покупали новую. Но теперь многие ездят на своем «железном коне», что называется, до победного конца. Иными словами, деньги стали вкладывать в ремонт моделей сбежавших брендов вместо того, чтобы приобрести нового «китайца».

В итоге в стране увеличивается потребность в капитальном ремонте автопарка. В современных реалиях нужно и больше запчастей, чем прежде, а также восстановительных и ремонтных работ. Механики вынуждены возиться с одним автомобилем дольше. Если раньше речь шла о четырех часах, то теперь все растягивается на 10 — 12. Нормо-час по слесарным работам вырос до 1900 — 2000 рублей вместо прежних 1100 — 1300 «целковых».

Помимо прочего, начали кусаться цены на запчасти и на сопутствующие услуги. Например, стоимость клининга выросла более чем на 60%, за хранение шин стали брать почти в два раза больше.