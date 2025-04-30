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General Motors отзывает по всему миру более 721 тысячи автомобилей

Эта кампания стала одной из крупнейших за всю историю концерна

Американский концерн General Motors инициировал отзывную кампанию для 721 тысячи внедорожников и пикапов по всему миру. Причиной стали потенциальные дефекты в компонентах 6,2-литровых бензиновых двигателей V8, которые могут привести к серьезным поломкам.

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Автор
Александр Проневский

Изображение General Motors отзывает по всему миру более 721 тысячи автомобилей

Согласно заявлению представителей GM, производственные дефекты в шатунах и коленчатых валах могут вызвать повреждение двигателя или даже его полный отказ. Ранее расследования этой проблемы проводилось уже три раза, однако закрывалось в связи с недостатком собранных данных, сообщает Reuters.

Только на территории США было зафиксировано 12 аварий, потенциально связанных с этой недоработкой. Автопроизводитель поручил дилерам провести диагностику машин и при необходимости выполнить их ремонт. В дефектные автомобили внедрят исправные двигатели, а также произведут замену моторного масла на более вязкое, установят новые масляные фильтры и крышки маслозаливных горловин.

Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах США, зафиксировано более 28 тысяч жалоб, связанных с отказом двигателя, включая 14 тысяч случаев неполной потери мощности. Текущая отзывная кампания стала одной из крупнейших в истории General Motors и затронула преимущественно североамериканский рынок.

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