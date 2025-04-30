General Motors отзывает по всему миру более 721 тысячи автомобилей

Американский концерн General Motors инициировал отзывную кампанию для 721 тысячи внедорожников и пикапов по всему миру. Причиной стали потенциальные дефекты в компонентах 6,2-литровых бензиновых двигателей V8, которые могут привести к серьезным поломкам.

Эта кампания стала одной из крупнейших за всю историю концерна

Согласно заявлению представителей GM, производственные дефекты в шатунах и коленчатых валах могут вызвать повреждение двигателя или даже его полный отказ. Ранее расследования этой проблемы проводилось уже три раза, однако закрывалось в связи с недостатком собранных данных, сообщает Reuters.

Только на территории США было зафиксировано 12 аварий, потенциально связанных с этой недоработкой. Автопроизводитель поручил дилерам провести диагностику машин и при необходимости выполнить их ремонт. В дефектные автомобили внедрят исправные двигатели, а также произведут замену моторного масла на более вязкое, установят новые масляные фильтры и крышки маслозаливных горловин.

Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах США, зафиксировано более 28 тысяч жалоб, связанных с отказом двигателя, включая 14 тысяч случаев неполной потери мощности. Текущая отзывная кампания стала одной из крупнейших в истории General Motors и затронула преимущественно североамериканский рынок.