Распределенный и прямой впрыски: какое топливо подходит лучше

Эволюция двигателей в мире, в основном, происходила благодаря желанию производителей и человечества в целом сделать их более экономичными и экологичными. «Старушки» автопрома были оснащены карбюраторными двигателями. Дозировка бензина в таких моторах, мягко говоря, не отличалась точностью. При нажатии на газ его распределение происходило достаточно неравномерно и непредсказуемо. По этой причине карбюраторные моторы заменили двигатели с системой центрального впрыска. Здесь уже присутствовала привычная современным водителям система форсунок, а подача топлива осуществлялась под давлением за счет бензонасоса. Однако моновпрыск также оказался неэффективным, поскольку топливная смесь распределялась по цилиндрам неравномерно.
В нынешних автомобилях пока еще преобладает система распределенного впрыска. Топливо под давлением впрыскивается во впускной коллектор, а оттуда — непосредственно в цилиндр силового агрегата. Соответственно, смесь распределяется равномерно, обеспечивая относительную экономичность двигателя.
Основное отличие системы прямого впрыска — топливная смесь сразу же попадает в камеру сгорания цилиндра. Происходит это при намного большем давлении за счет использования топливного насоса высокого давления. Специальная конструкция форсунок такой системы раскручивает капельки топлива на выходе для быстрого их испарения. В итоге топливо сгорает практически полностью, повышая мощность двигателя. Вредных выбросов в этих моторах тоже меньше.
Можно ли однозначно говорить, что прямой впрыск «круче» распределенного? И да, и нет. С одной стороны, за прямым впрыском будущее из-за постоянно ужесточающихся требований к экологичности и экономичности. С другой стороны, двигатели с такой системой гораздо капризнее: они более склонны к образованию отложений. Следовательно, повышается и риск ремонта.
Как бы то ни было, но для обоих типов двигателя идеально подходит топливо Pulsar от крупнейшей в мире нефтяной компании «Роснефть».
Фирменное топливо Pulsar производится на собственных мощностях Компании с использованием высокотехнологичного оборудования и единых стандартов. На сегодняшний день автомобилистам доступен Pulsar с октановым числом 100, 95 и 92.
В составе топлива уникальные моющие компоненты, которые надежно защищают двигатель от отложений. При этом если перейти с другого топлива на Pulsar, то уже через 60 часов работы мотора Pulsar удалит до 84 процентов имеющихся отложений.
Моторные испытания, которые проводились на автомобилях разных концернов, подтвердили: Pulsar обеспечивает стопроцентное поддержание чистоты инжекторов в двигателях с системой прямого впрыска. Тесты в Германии, кстати, показали, что использование топлива Pulsar снижает уровень выбросов угарного газа. Можно уверенно говорить, что это топливо добавит экологичности вашей машине.
Современные двигатели требуют качественного и надежного топлива, которое могло бы раскрыть истинный потенциал автомобиля, заложенный в него производителем. Pulsar — именно то топливо, которое даст вам прочувствовать все возможности своей машины и добавит уверенности на дороге.