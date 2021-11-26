Распределенный и прямой впрыски: какое топливо подходит лучше

В нынешних автомобилях пока еще преобладает система распределенного впрыска. Топливо под давлением впрыскивается во впускной коллектор, а оттуда — непосредственно в цилиндр силового агрегата. Соответственно, смесь распределяется равномерно, обеспечивая относительную экономичность двигателя.

Основное отличие системы прямого впрыска — топливная смесь сразу же попадает в камеру сгорания цилиндра. Происходит это при намного большем давлении за счет использования топливного насоса высокого давления. Специальная конструкция форсунок такой системы раскручивает капельки топлива на выходе для быстрого их испарения. В итоге топливо сгорает практически полностью, повышая мощность двигателя. Вредных выбросов в этих моторах тоже меньше.

Можно ли однозначно говорить, что прямой впрыск «круче» распределенного? И да, и нет. С одной стороны, за прямым впрыском будущее из-за постоянно ужесточающихся требований к экологичности и экономичности. С другой стороны, двигатели с такой системой гораздо капризнее: они более склонны к образованию отложений. Следовательно, повышается и риск ремонта.

Как бы то ни было, но для обоих типов двигателя идеально подходит топливо Pulsar от крупнейшей в мире нефтяной компании «Роснефть».