Какую опасность представляют собой камни в протекторе шины

В процессе эксплуатации шин их протектор так или иначе забивается мелкими камешками. Чаще всего обилие дорожного мусора можно обнаружить в зимних покрышках. Все дело в том, что их протектор буквально испещрен всевозможными каналами и ламелями, которые позволяют шинам эффективно бороться с водяной пленкой, и осушать пятно контакта покрышки с дорожным покрытием, чтобы обеспечить автомобилю надежное сцепление, управляемость и, конечно же, эффективное торможение.

Камней может забиться так много, что многие автомобилисты поневоле задумываются о том, чтобы заняться их извлечением. Обосновывают это тем, что обилие мелких камней может вносить дисбаланс в колесо. И некоторые таки берут в руки пинцет или небольшую отвертку, и бросаются на колесо, как на амбразуру. Причем время, которое при том можно потратить на извлечение камней, исчисляется даже не минутами, часами. Но стоит ли игра свеч?

Да, камни в шинах появлялись и будут появляться всегда. Это естественный эксплуатационный процесс покрышек. Камни от скорости и по мере износа шины вылетают. На их места забиваются другие — и так будет всегда, пока протектор не сотрется в ноль.