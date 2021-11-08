Какую опасность представляют собой камни в протекторе шины

В процессе эксплуатации шин их протектор так или иначе забивается мелкими камешками. Чаще всего обилие дорожного мусора можно обнаружить в зимних покрышках. Все дело в том, что их протектор буквально испещрен всевозможными каналами и ламелями, которые позволяют шинам эффективно бороться с водяной пленкой, и осушать пятно контакта покрышки с дорожным покрытием, чтобы обеспечить автомобилю надежное сцепление, управляемость и, конечно же, эффективное торможение.
Камней может забиться так много, что многие автомобилисты поневоле задумываются о том, чтобы заняться их извлечением. Обосновывают это тем, что обилие мелких камней может вносить дисбаланс в колесо. И некоторые таки берут в руки пинцет или небольшую отвертку, и бросаются на колесо, как на амбразуру. Причем время, которое при том можно потратить на извлечение камней, исчисляется даже не минутами, часами. Но стоит ли игра свеч?
Да, камни в шинах появлялись и будут появляться всегда. Это естественный эксплуатационный процесс покрышек. Камни от скорости и по мере износа шины вылетают. На их места забиваются другие — и так будет всегда, пока протектор не сотрется в ноль.
Однако если колеса отбалансированы, а развал-схождение в норме, то распределение камней по шинам выглядит вполне себе равномерным. И если внимательно присмотреться, это действительно так. И даже обилие равномерно распределенных по протектору камушков не способно нанести ощутимые изменения в поведении ни самих колес, ни автомобиля в целом. Мало того, угловатые камешки, застрявшие в ламелях, некоторым образом помогают при торможении на обледенелых покрытиях. Да, износ шины также имеет место быть, но он настолько незначителен, что обращать на это внимание не стоит.
Все, что нужно сделать перед тем, как отбалансировать колесо — это извлечь из его протектора крупные камни, если, конечно, таковые имеются. Как правило, они застревают не в ламелях, а в продольных и поперечных водоотводящих канавках, которые имеют в разы больший размер и глубину, чем ламели. Удалять же мелочь из ламелей не стоит вовсе. Проехав буквально несколько километров, очищенные покрышки вновь нахватают мелкой крошки, и снова будут выглядеть так, как выглядели до чистки.
Так что не тратьте свое время зря — не извлекайте мелкие камешки из шин, потому как их появление в ламелях — вполне нормальный процесс. Если очень хочется повозиться перед установкой зимней резины, то лучше сделайте это действительно с пользой — осмотрите шины на предмет появления грыж, трещин, заломов, выпадения металлокорда и других дефектов. В случае обнаружения, проконсультируйтесь с мастером шиномонтажа о возможности ремонта. Если ремонт нецелесообразен, то такую покрышку лучше заменить полноразмерной запаской. При этом не стоит забывать о том, что эпизодически для равномерного износа шины необходимо ротировать, включая запасное колесо.