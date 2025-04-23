AUDI выкатила фастбэк E5 Sportback на Шанхайский автосалон

Специально для китайского рынка известный автопроизводитель из Ингольштадта создал суббренд, дублирующий название Audi, но только заглавными буквами. E5 Sportback под таким соусом стал первой совместной моделью немцев и «поднебесного» концерна SAIC.

Дебютировал один из самых любопытных «европейцев» на мотор-шоу

Как удалось выяснить корреспонденту портала «АвтоВзгляд», E5 Sportback вместо привычного шильдика с кольцами получил логотип из букв, поскольку фастбэк не планируют продавать под эгидой материнского концерна.

Размеры новинки — 4870х1990х1460 мм при колесной базе 2950 мм. Фастбэк построен на архитектуре ADP (Advanced Digitized Platform), рассчитанной на 800 В. По сути, AUDI E5 Sportback является электрокаром, который получит две версии. Первая будет заднеприводной с одним двигателем на ведущей оси, вторая станет полноприводной, оснащенной парочкой моторов. Максимальная отдача более мощной модификации составит 787 л.с. До «сотни» автомобиль сможет ускориться за 3,6 секунды. Запас хода на одной зарядке ограничивается 770 км.

Фото: АвтоВзгляд

Одной из основных особенностей немецко-китайской модели в салоне стало табло, растянутое почти на всю ширину передней панели. На правом и левом краях установлены экраны, которые показывают водителю изображение с внешних видеокамер. В список оснащения включены голосовой и сенсорный ассистенты, работающие на основе софта с искусственным интеллектом.

Можно рассчитывать на внушительный арсенал систем, отвечающих за безопасность. Еще E5 Sportback получил современную систему автоматической парковки. Беспроводная зарядка для гаджетов умеет охлаждать девайсы.

Начало продаж AUDI E5 Sportback решили не откладывать в долгий ящик — рыночный дебют новинки запланирован на лето 2025 года.