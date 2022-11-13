Почему осенью в машине начинает трещать печка

За окном «включили» ноябрь и характерные ему погодные условия, когда дождь уже перемежается со снегом. Грустно и холодно — такой сезон. Водители переобувают покрышки, включают печку и начинают пользоваться автозапуском, чтобы с самого утра погрузиться в тепло уютного салона. В этот неловкий момент штатный отопитель, издававший резкий треск, вдруг перестал подавать признаки жизни.

Именно так произошло с редакционным Mitsubishi Lancer, с помпой — в переносном смысле слова — отметившим свое совершеннолетие. С момента покупки не было ни грамма сомнения, что заслуженный универсал, с рождения не знавший толкового ухода и грамотного профессионального обращения, преподнесет нам невиданное ранее море уроков и знаний, так что продолжаем «нести свой крест» и учиться жить в мире подержанных и глубоко подержанных автомобилей.

Окно запотело, в салоне — около нуля, едешь, будто на мотоцикле. Укрыться пледом и обложиться тряпками для постоянного удаления «пота» с лобового стекла или решить проблему раз и навсегда? Первый вариант испытания не прошел, переходим ко второму: замена моторчика отопителя, который находится «в ногах» переднего пассажира и контролирует потоки воздуха. Локализовать проблему просто, важно понять ее причину, чтобы дважды не вступать в одну и ту же лужу.