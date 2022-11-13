Почему осенью в машине начинает трещать печка

За окном «включили» ноябрь и характерные ему погодные условия, когда дождь уже перемежается со снегом. Грустно и холодно — такой сезон. Водители переобувают покрышки, включают печку и начинают пользоваться автозапуском, чтобы с самого утра погрузиться в тепло уютного салона. В этот неловкий момент штатный отопитель, издававший резкий треск, вдруг перестал подавать признаки жизни.
Именно так произошло с редакционным Mitsubishi Lancer, с помпой — в переносном смысле слова — отметившим свое совершеннолетие. С момента покупки не было ни грамма сомнения, что заслуженный универсал, с рождения не знавший толкового ухода и грамотного профессионального обращения, преподнесет нам невиданное ранее море уроков и знаний, так что продолжаем «нести свой крест» и учиться жить в мире подержанных и глубоко подержанных автомобилей.
Окно запотело, в салоне — около нуля, едешь, будто на мотоцикле. Укрыться пледом и обложиться тряпками для постоянного удаления «пота» с лобового стекла или решить проблему раз и навсегда? Первый вариант испытания не прошел, переходим ко второму: замена моторчика отопителя, который находится «в ногах» переднего пассажира и контролирует потоки воздуха. Локализовать проблему просто, важно понять ее причину, чтобы дважды не вступать в одну и ту же лужу.
Демонтаж сложностей не вызывает: сняли бардачок, две клипсы нижнего кожуха, три самореза, из которых только последний заставляет попотеть, и вот он, виновник наших бед. Выглядит чистым и аккуратным, вполне себе свежим, однако надписи и номера на корпусе подсказывает, что перед нами еще заводская, ни разу не менянная деталь. Оригинал! Так отчего же он «сдулся», издав громкий треск?
Демонтировав узел, видим и причину неприятного звука, и возможные, подчеркиваем, следы его гибели. Трещали листья и ветки — в буквальном смысле слова — которые в достаточном количестве набились в вентилятор. Честно говоря, из такого количества хвороста можно было бы развести костер и согреться. Однако они не могли стать причиной ремонта — лишь доставить «аудио дискомфорт». Срок годности? Ресурс вышел?
Этот вопрос подвис бы в воздухе, если не характерный подтек на соединении. Окисление проводов на обоих колодках подтверждает довод: текущее лобовое стекло доставило в недра под приборкой достаточно H2O, чтобы электрика начала выходить из строя. Машину будем сушить, а «триплекс» — дополнительно герметизировать, иного выхода у нас просто нет.
Моторчик печки находится в легкодоступном месте, а его демонтаж занимает не более получаса, поэтому периодически (например, раз в год) его стоит снимать для очистки и смазки контактов. Вытрясти мусор, убрать толстый слой пыли с вентилятора, набрызгать очистителя в контактную группу — вполне посильное занятие, притом что реальная экономия в нашем случае составила бы немалые 15 000 рублей. Век живи — век учись.