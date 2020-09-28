Грузовой каркас страны гнется, но не ломается: комтранс перед второй волной коронавируса

По крайней мере, итоги продаж за восемь месяцев свидетельствуют о том, что ожидаемого в начале пандемии падения в 20—30 процентов не случится. Так, реализация комтранса снизилась только на 13,7%. Иначе говоря, при благоприятном развитии событий итоговые цифры составят болезненные, но не смертельные −8—10%. А ряд экспертов даже считает, что реализация грузовой техники во всех сегментах останется на уровне года прошлого. Хотя, конечно, не у всех производителей.

Так, в очень сложной ситуации оказался УАЗ, чьи продажи рухнули более, чем на 20%. Но на них, скорее всего, повлиял не столько кризис, сколько скромный и во всех смыслах устаревший модельный ряд компании. И легендарная «буханка — УАЗ-3909, и изначально неконкурентоспособный УАЗ 'Профи» пользуются у потребителей все меньшим спросом, невзирая на приемлемые прайсы. Падение продаж этих моделей составило 15,8% и 36,6% соответственно.