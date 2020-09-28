Грузовой каркас страны гнется, но не ломается: комтранс перед второй волной коронавируса

По крайней мере, итоги продаж за восемь месяцев свидетельствуют о том, что ожидаемого в начале пандемии падения в 20—30 процентов не случится. Так, реализация комтранса снизилась только на 13,7%. Иначе говоря, при благоприятном развитии событий итоговые цифры составят болезненные, но не смертельные −8—10%. А ряд экспертов даже считает, что реализация грузовой техники во всех сегментах останется на уровне года прошлого. Хотя, конечно, не у всех производителей.
Так, в очень сложной ситуации оказался УАЗ, чьи продажи рухнули более, чем на 20%. Но на них, скорее всего, повлиял не столько кризис, сколько скромный и во всех смыслах устаревший модельный ряд компании. И легендарная «буханка — УАЗ-3909, и изначально неконкурентоспособный УАЗ 'Профи» пользуются у потребителей все меньшим спросом, невзирая на приемлемые прайсы. Падение продаж этих моделей составило 15,8% и 36,6% соответственно.
Время первых
А вот ГАЗ упал даже меньше рынка — на 13,6%, оставаясь лидером сегмента LCV. Что и понятно: по соотношению цена/качество/стоимость владения нижегородской «Газели» во всех ее ипостасях — Next, Бизнес, Соболь — реальных конкурентов в стране нет. К тому же этот производитель, несмотря на кризис, продолжает развиваться, выводя на рынок новую технику — в мае дилеры марки начали принимать заказы на «Газель City».
Довольно неплохо обстоят дела и у АВТОВАЗа. Он хотя, понятное дело, и проигрывает ГАЗу и УАЗу в абсолютных цифрах, но потеря всего 3% в реализации развозных фургончиков LADA Largus VU и Lada Granta VU говорит сама за себя. В «каблучном» сегменте конкурентов у тольяттинцев фактически нет.
И настоящим красавцем по итогам восьми месяцев выглядит Ford — его Transit прибавил в продажах 4,2%. Правда, тут Ford Sollers сильно помог госзаказ: власти заказали для своих нужд больше «американцев», чем «россиян» из Ульяновска и Нижнего Новгорода вместе взятых. Странноватая, конечно, протекция заокеанскому производителю, но факт остается фактом: «Форд» единственный их автостроителей этого сегмента показывает рост продаж.
Большие грузы
Довольно неплохо выступают в этом году и тяжелые грузовики. Падение продаж тут самое маленькое на авторынке за восемь месяцев — 9,9%. В лидерах, как всегда, КамАЗ, продажи которого просели только на 4,1%. При этом в Набережных Челнах не только относительно успешно продают имеющуюся технику, но и выводят на рынок тягачи нового поколения с колесной формулой 4х2 и 6х2. Более того: на предприятии вовсю идет работа над электрическими большегрузами. На втором месте — ГАЗ (-16,6%) со своим «Газон Next», на третьем — Scania (-22,8%).
Любопытно при этом, что в сегменте наблюдается оживление игроков, даже не входящих в ТОП-10, что свидетельствует о его высоком потенциале. Так, недавно потребителю были представлены грузовик Daewoo Novus в любопытной конфигурации «четырехосное шасси»; тягач с инновационным мотором IVECO Stralis на метане; российский крупнотоннажный электрогрузовик MOSKVA, способный проезжать до 200 км без подзарядки и перевозить до 9 тонн груза и FIAT Ducato c «роботом».
То есть, повторимся, рынок коммерческого транспорта довольно успешно выезжает из кризиса, почувствовав интерес потребителя, который хотя и стал экономить, но не перестает думать об обновлении автопарка. И если государство продолжит поддерживать отрасль, а вторая волна коронавируса не накроет нас с головой, то итоги годовых продаж могут откровенно порадовать.