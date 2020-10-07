Российский завод «Тонар» поможет черному континенту с перевозкой золота

Фото: Тонар
Подмосковный завод «Тонар» поставил в африканскую республику Мали партию самосвальных кузовов «Тонар-6552». Кузова предназначены для перевозки сыпучих грузов, таких как песок или гравий. Но на них будут возить золото.

Завод «Тонар», который входит в Ассоциацию «Росспецмаш» произвел партию самосвальных кузовов для экспорта в Мали. На предприятии изготовили двадцать моделей кузовов «Тонар-6552» для установки на шасси Mercedes-Benz.

Кузов «Тонар-6552» объемом 20 кубических метров и грузоподъемностью 30 000 кг оснащен фиксированными боковыми бортами и усилен ребрами жесткости. У заднего борта предусмотрен автоматический механизм блокировки и размыкания. Привод замка заднего борта механический.

Самосвалы планируют использовать на месторождениях золота. Ведь Мали занимает третье место в Африке по добыче этого драгоценного металла.

производители, производство, дорога, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
7 октября 2020
88