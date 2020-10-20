В России стартовал выпуск знаменитых минипогрузчиков CASE

Локальную сборку организовали для трех моделей, которые наиболее востребованы на российском и белорусском рынках, — это SR175B, SV185B и SV250B. Производством новинок будет заниматься завод СNH Industrial в городе Набережные Челны. Между прочим, это первый завод за пределами США, где делают минипогрузчики марки CASE.

Вся техника российской сборки имеет несколько характерных особенностей. Это широкая колесная база, которая гарантирует большую устойчивость, а также продольное расположение двигателя, что обеспечивает лучшую развесовку, увеличение КПД трансмиссии и уменьшение износа шин. При этом конструкция машин максимально удобна для проведения техобслуживания, а кабина — самая широкая в классе.

Напомним, что завод компании CNH Industrial выпускает не только строительную, но и сельскохозяйственную технику под брендами New Holland Agriculture и Case IH. Он начал работу в 2010 году, а общий объем инвестиций в него составил около $45 миллионов. И, как предполагает портал «АвтоВзгляд», производственная площадка со временем обязательно освоит выпуск новых видов техники.