КамАЗ выпустит капотный грузовик: первое фото

Капотные машины — самая подходящая техника для ралли-рейдов: у них лучше развесовка и управляемость, а члены экипажа испытывают заметно меньшие нагрузки. Это теория, доказанная практикой. На «Дакаре» IVECO и МАЗ, у которых кабинный модуль сдвинут назад, едут очень уверенно, а гонщики этих машин — в отличие от пилотов из Набережных Челнов — не жалуются на постоянные боли в позвоночнике.

Теперь, чтобы омологировать гоночный «капотник», КамАЗ выпустит партию трехосных грузовиков с «носатыми» кабинами от немецкого Mercedes-Benz Zetros. Машина получит индекс 65223, из которого следует, что это будет самосвал полной массой от 20 до 40 тонн. Другие подробности пока не раскрыты, поэтому мы не знаем, какие двигатель, коробка и мосты будут стоять на этом авто.

Выйдет ли капотная новинка на старт «Дакара-2021», станет известно совсем скоро. Ну а наши перевозчики (особенно работающие «на северах») только обрадуются, что в «гражданской» гамме российской марки появилась свежая практичная модель.