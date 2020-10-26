В продаже «вспылили» легендарные автобусы ЛиАЗ-677

В нижегородской области выставлены на торги выведенные в минувшем году из эксплуатации классические ЛиАЗ-677. Цены на автобусы варьируют от 89 000 до 130 000 рублей. Вот только вопрос: кто же купит эти изрядно потрепанные экземпляры?

Вероятно, заинтересовать подобные лоты могут лишь коллекционеров. К примеру, недавно пару списанных ЛиАЗов приобрели музейщики из Ярославля. Ожидается, что после реставрации автобусы станут украшением ретропарадов.

Напомним, что ЛиАЗ-677 выпускался с 1967-го по 1994 год, а руками третьих площадок его производили аж до 2002 года. Это был первый серийный городской «бус» с автоматической трансмиссией и селектором на рулевой колонке.