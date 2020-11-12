Renault подготовила недорогой семейный микровэн Express

У нынешнего «Экспресса» — другие корни. Некоторое время назад в России продавалось семейство Renault Dokker — это ближайший родственник «Логана», который существует в грузовой и пассажирской версии.

Однако наши покупатели не оценили этот «каблучок», и ему пришлось покинуть рынок. Между тем, в Европе недорогой фургончик вполне успешен — там он представлен под маркой Dacia, и сейчас именно из «Доккера» сделали новый Renault Express.