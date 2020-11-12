Renault подготовила недорогой семейный микровэн Express

У нынешнего «Экспресса» — другие корни. Некоторое время назад в России продавалось семейство Renault Dokker — это ближайший родственник «Логана», который существует в грузовой и пассажирской версии.
Однако наши покупатели не оценили этот «каблучок», и ему пришлось покинуть рынок. Между тем, в Европе недорогой фургончик вполне успешен — там он представлен под маркой Dacia, и сейчас именно из «Доккера» сделали новый Renault Express.
От исходного Dacia Dokker новый Renault Express отличается оригинальным оформлением передней части кузова, а также другим интерьером — салон новинки похож на внутреннее убранство кроссовера Arkana. В продажу одновременно пойдут 5-местная пассажирская версия плюс чисто грузовые исполнения, с кузовами объёмом 3,3 и 3,5 кубических метра.
В Россию свежий «Экспресс» вряд ли приедет. Как известно, АВТОВАЗ сейчас готовит свою версию «каблучка» на базе вышеупомянутого «Доккера», но под маркой LADA. А внутренняя конкуренция двух одинаковых моделей Альянсу Renault-Nissan не нужна.
Продолжая тему новинок отечественного автопрома: в Тольятти уже начали сборку рестайлинговых фургонов и универсалов LADA Largus. Правда, в продаже они появятся только после наступления нового года. И портал «АвтоВзгляд» узнал, почему возникла задержка.