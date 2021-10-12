Для выпуска спецверсии грузовика Actros Mercedes-Benz построил новый цех

Технология производства новинки выделяется своей сложностью: закладывают сборку модели eActros на конвейере, где делают обычные грузовики, но затем аккумуляторная версия перенаправляется в Future Truck Center — там монтируют электрические компоненты. По завершению электрификации грузовик опять возвращается на общий конвейер, дабы пройти финальные проверки.

Что касается самой модели eActros, то снаружи почти невозможно определить, что это электромобиль — разве что под рамой закреплены пакеты тяговых батарей. Пакетов может быть три или четыре, а емкость каждого — 105 кВт·ч. С тремя батареями большегруз способен преодолеть 300, а с четырьмя — 400 километров на одной зарядке.

От аккумуляторов запитана пара электромоторов пиковой мощностью свыше 540 сил. Через двухступенчатую трансмиссию двигатели передают крутящий момент на ведущий средний мост.

Очевидно, что такой «Актрос» стоит сильно дороже дизельного, однако Mercedes увереяет, что сумел набрать серьезный пакет заказов буквально со всей Европы и Скандинавии.

Кстати, в теории сделать электрический грузовик даже проще, чем легковушку, ведь внутри рамы достаточно места, чтобы разместить тяговые батареи. Главное выбрать концепцию: сохранить штатную трансмиссию, установив отдельный центральный электромотор, либо — внедрить электропортальный мост, у которого моторы расположены около ступиц. Но теперь появилась третья схема.