Дизайнер LADA рассказал и показал, какой будет новая «Нива»

АВТОВАЗ опубликовал короткое видеоинтервью, в котором Жан-Филипп Салар перечисляет свои прежние заслуги, а также декларирует дизайнерские и управленческие принципы. Так, по мнению французского дизайнера, нет ничего главнее правильных пропорций, а для эффективного управления коллективом важно развивать команду.

Но куда интереснее другое — финальная часть обращения снята… на фоне будущей «Нивы»! Точнее, макета, который должен зафиксировать финальный вариант дизайна грядущей новинки. И хотя макет прикрыт тканью, мы можем рассмотреть оформление передка — в стиле классического ВАЗ-2121.

Наша следующая задача — разработка нового поколения «Нивы», которое базируется на платформе группы Renault. Над этим проектом мы работаем со специалистами в Москве и Тольятти — уточнил господин Салар.

При этом главный вазовский дизайнер уверил фанатов модели: его команда близка, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое. А общая цель коллектива под руководством Жан-Филиппа — создать новый дизайн LADA, мощный и сильный.