Покупать грузовики через интернет стало много безопаснее

При проверке грузового транспорта через сервис «Автотека» потенциальный покупатель может получить данные о годе выпуска автомобиля, его технические характеристики, реальные фотографии, записи о прошлых ремонтах, историю эксплуатации и сведения о ДТП. Кроме этого доступна и разного рода юридическая информация. Скажем была ли машина в залоге, «висят» ли на ней штрафы или иные ограничения.

Данные в «Автотеке» можно проверить независимо от того, где покупатель намерен приобрести грузовой автомобиль. Сервис предоставит полную информацию от госучреждений, импортёров и производителей грузового транспорта, официальных дилеров, независимых станций технического обслуживания, бюро кредитных историй, федеральной нотариальной палаты, банков, страховых компаний и «Авито».

Таким образом, для покупателя значительно снижаются риски приобретения грузовика с сомнительной историей или аварийной техники.