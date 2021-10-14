Покупать грузовики через интернет стало много безопаснее

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С новой функцией проверки истории грузовой техники, которую предлагает «Автотека», покупатели смогут сами оценить весь жизненный цикл грузового транспорта, а также его юридическую чистоту перед покупкой. Это сделает сделки много прозрачнее и безопаснее для покупателей, которые могут быть как физическими, так и юридическими лицами.
Виктор Васильев

При проверке грузового транспорта через сервис «Автотека» потенциальный покупатель может получить данные о годе выпуска автомобиля, его технические характеристики, реальные фотографии, записи о прошлых ремонтах, историю эксплуатации и сведения о ДТП. Кроме этого доступна и разного рода юридическая информация. Скажем была ли машина в залоге, «висят» ли на ней штрафы или иные ограничения.

Данные в «Автотеке» можно проверить независимо от того, где покупатель намерен приобрести грузовой автомобиль. Сервис предоставит полную информацию от госучреждений, импортёров и производителей грузового транспорта, официальных дилеров, независимых станций технического обслуживания, бюро кредитных историй, федеральной нотариальной палаты, банков, страховых компаний и «Авито».

Таким образом, для покупателя значительно снижаются риски приобретения грузовика с сомнительной историей или аварийной техники.

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14 октября 2021
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