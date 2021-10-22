В Санкт-Петербурге будут работать «криоавтобусы»

Переход на новую модель транспортного обслуживания будет проходить на протяжении всего 2022 года: перевозчики будут получать маршруты поэтапно — с 1 апреля, 1 июня и 15 июля. Известно, что для перевозок будут допускаться только абсолютно новые низкопольные автобусы, а значит компаниям придется заказать весьма солидное количество пассажирских машин.

Всего по предварительным подсчетам потребуется 2800 автобусов, притом заказчики предпочитают газомоторную технику. Среди поставщиков — российские заводы ЛиАЗ («Группа ГАЗ»), НЕФАЗ (ПАО «КамАЗ»), «Волгабас» (ООО «Бакулин Моторс Групп») и белорусский МАЗ.

В этой истории крайне любопытным выглядит то, что часть новой техники — это «криоавтобусы», то есть работающие на сжиженом метане. При работе они выбрасывают на 99% меньше сажи, на 90% меньше неметановых углеводородов, на 70% — оксидов азота, нежели дизели класса «Евро-6».

Впрочем, минусы тоже имеются: в первую очередь, это острый дефицит криогенных заправок. Даже «Газпром» не называет их количество! Но уточняет: к 2023 году таких станций должно быть ровно 80 на 12 ключевых магистралях страны.