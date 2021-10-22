В Санкт-Петербурге будут работать «криоавтобусы»

Фото: ЛиАЗ.
Комитет по транспорту северной столицы России решил радикально сменить принцип организации автобусных перевозок. Так, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вместо 16 частных перевозчиков на маршрутах Санкт‑Петербурга останется только четыре!
Алексей Кованов

Переход на новую модель транспортного обслуживания будет проходить на протяжении всего 2022 года: перевозчики будут получать маршруты поэтапно — с 1 апреля, 1 июня и 15 июля. Известно, что для перевозок будут допускаться только абсолютно новые низкопольные автобусы, а значит компаниям придется заказать весьма солидное количество пассажирских машин.

Всего по предварительным подсчетам потребуется 2800 автобусов, притом заказчики предпочитают газомоторную технику. Среди поставщиков — российские заводы ЛиАЗ («Группа ГАЗ»), НЕФАЗ (ПАО «КамАЗ»), «Волгабас» (ООО «Бакулин Моторс Групп») и белорусский МАЗ.

В этой истории крайне любопытным выглядит то, что часть новой техники — это «криоавтобусы», то есть работающие на сжиженом метане. При работе они выбрасывают на 99% меньше сажи, на 90% меньше неметановых углеводородов, на 70% — оксидов азота, нежели дизели класса «Евро-6».

Впрочем, минусы тоже имеются: в первую очередь, это острый дефицит криогенных заправок. Даже «Газпром» не называет их количество! Но уточняет: к 2023 году таких станций должно быть ровно 80 на 12 ключевых магистралях страны.

большегрузы, коммерческий транспорт
24 октября 2021
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