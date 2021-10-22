Зачем хитроумные водители ставят магнит в бачок для жидкости гидроусилителя

Мелкая металлическая стружка образуется не только в двигателе, коробке передач и в мостах. Стальной образив формируется везде, где есть трущиеся детали из металла. И для его удаления принято использовать фильтры и магниты. Но можно ли применить те же технологии в гидроусилителе руля, например, для того, чтобы продлить жизнь его насоса.
Начнем с того, что в бачке ГУРа уже есть приспособление, улавливающее металлическую стружку и прочий мусор, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля. Выглядит оно, как обычная стальная сетка, которая, естественно, за длительное время работы ГУРа имеет свойство забиваться всякой всячиной. В результате загрязнения единственного фильтра системы снижается ее пропускная способность, на руле появляется излишняя тяжесть, а насосу гидроусилителя даже при его 60—100 атмосферах давления, для того чтобы протолкнуть жидкость через засор, приходится потрудиться.
Проблему можно легко решить заменой жидкости гидроусилителя. Благо процесс это не трудоемкий, и не требующий специального инструмента и огромного количества времени. Единственное, что необходимо сделать во время этой процедуры, так это снять бачок и почистить ту самую стальную сетку.
Впрочем, автомобилисты придумали свои методы борьбы со стружкой. Например, некоторые ставят в контур дополнительный фильтр. Что ж, метод рабочий. Однако здесь не учитывается то, что насосу ГУРа придется качать жидкость с учетом дополнительного очага сопротивления, который, к слову, так же будет забиваться грязью, и усугублять ситуацию. В общем, вариант хороший, но требующий контроля и дополнительных затрат.
Другие водители пошли еще дальше, взяв на вооружение неодимовый магнит. Его устанавливают в бачок жидкости для гидроусилителя с той целью, чтобы собрать и крупную стальную стружку, и ту, что превращает жидкость в грязную жижу. И данный метод, стоит признать, демонстрирует весьма неплохой результат. Работая вкупе с фильтром в виде стальной сетки, магнит отлавливает и удерживает огромное количество металлической грязи. А это, в свою очередь, снимает нагрузку со стальной фильтровальной сеточки — она дольше остается чистой, что, конечно же, влияет в лучшую сторону на ее пропускную способность. Появление же магнита в бачке никоим образом не напрягает насос. Так что, как говорится, схема рабочая, пользуйтесь.