Зачем хитроумные водители ставят магнит в бачок для жидкости гидроусилителя

Мелкая металлическая стружка образуется не только в двигателе, коробке передач и в мостах. Стальной образив формируется везде, где есть трущиеся детали из металла. И для его удаления принято использовать фильтры и магниты. Но можно ли применить те же технологии в гидроусилителе руля, например, для того, чтобы продлить жизнь его насоса.

Начнем с того, что в бачке ГУРа уже есть приспособление, улавливающее металлическую стружку и прочий мусор, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля. Выглядит оно, как обычная стальная сетка, которая, естественно, за длительное время работы ГУРа имеет свойство забиваться всякой всячиной. В результате загрязнения единственного фильтра системы снижается ее пропускная способность, на руле появляется излишняя тяжесть, а насосу гидроусилителя даже при его 60—100 атмосферах давления, для того чтобы протолкнуть жидкость через засор, приходится потрудиться.

Проблему можно легко решить заменой жидкости гидроусилителя. Благо процесс это не трудоемкий, и не требующий специального инструмента и огромного количества времени. Единственное, что необходимо сделать во время этой процедуры, так это снять бачок и почистить ту самую стальную сетку.