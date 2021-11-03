Названы победители премии «Трактор года 2022»

В этом году двойное признание со стороны международной премии «Трактор года 2022» получила компания John Deere Так, модель 7R 350 AutoPowr была объявлена лучшим универсальным трактором, а модель 6120M AutoPowr удостоилась награды как наиболее производительная компактная машина.

John Deere 7R 350 AutoPowr (на фото) приглянулась членам жюри комплексом автоматизации, просторной кабиной, своими эксплуатационными характеристиками и высокой производительностью. Кроме того, отдельной оценки удостоились системы активного рулевого управления и балластировки колес.

Модель John Deere 6120M AutoPowr одержала победу благодаря сочетанию компактности и универсальности. При этом трактор обладает высокой грузоподъемностью (4,7 тонны), плюс оснащен всеми новейшими технологиями точного земледелия. Новинку признали оптимальным вариантом для небольших хозяйств.

И продолжая тему международных конкурсов. Премия «Автобус года» существует вот уже больше 30 лет, притом, учитывая редкость появления действительно новых пассажирских машин, конкурс делится на две номинации: по четным годам жюри из 22 европейских журналистов награждают городские модели, а по нечетным — междугородние.