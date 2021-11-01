Китайцы лихорадочно распродают в России остатки кроссоверов Geely Atlas

Если говорить о мировой арене, то Geely Atlas представлен на 17 рынках планеты, где с момента запуска он завоевал сердца более 1 000 000 покупателей. А по оценке китайских потребителей и автоэкспертов, в прошлом году модель была удостоена звания «Самый красивый кроссовер».

На российском рынке пока еще можно заказать автомобиль в нескольких вариантах исполнения, но уже с единственным доступным мотором 2,5 литра, безальтернативно контактирующим с шестискоростным «автоматом». Привод — в зависимости от комплектации — передний, либо на все четыре колеса.

Цены начинаются от 1 721 990 рублей — без учета дилерской накрутки. И как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах Geely, количество машин ограничено.