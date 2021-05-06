Ford Transit побил рекорды продаж в России, несмотря на дефицит

Всего с начала года Ford Transit разошелся тиражом без малого в 5000 автомобилей, а это на целых 91% больше, чем годом ранее. Напомним, что производство «Транзита» налажено на мощностях завода «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла.

Вот только свободно приобрести машину у дилеров на сегодняшний день практически невозможно. Продавцы принимают заказы на автомобиль лишь на несколько месяцев вперед.

Скажем больше: сегмент легкого коммерческого транспорта, а также грузовой техники забуксовал серьезнее, чем легковушки — эксперты прогнозируют снижение дефицита только к 2022 году.