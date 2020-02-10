Как ГИБДД может наказать за мусор в салоне

Первое, что делает инспектор ДПС, когда просит водителя, остановленного для рутинной проверки авто, предъявить документы — пытается быстро оценить: что за «клиент» перед ним. И в первую очередь старается понять — трезв ли он? Помимо прочего, опытный сотрудник «считывает» и общий антураж салона, выискивая взглядом косвенные признаки пьянки за рулем. Мусор, разбросанный по машине, отличный в этом деле помощник.

Так, служивого могут насторожить пустые бутылки в машине. Достаточно, чтобы глаз сотрудника зацепился хотя бы за одну стеклотару, напоминающую пивную, винную или водочную бутылку и все: услышать «счастливого пути» от обладателя полосатого жезла удастся не скоро.

Вы можете быть трезвы, пардон за каламбур, как стекло, но предательская бутылка станет причиной муторной процедуры «продувки» на полицейском алкотестере. Даже если прибор ничего криминального в вашем выдохе не обнаружит, особо рьяный страж придорожного порядка вполне в состоянии додуматься отвезти вас в медучреждение для проверки на предмет наркотического опьянения.

Не только стеклотара, свободно катающаяся по салону, порой становится косвенной причиной потери изрядного количества нервов и времени на полицейские антиалкогольные манипуляции.