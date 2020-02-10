Как ГИБДД может наказать за мусор в салоне

Первое, что делает инспектор ДПС, когда просит водителя, остановленного для рутинной проверки авто, предъявить документы — пытается быстро оценить: что за «клиент» перед ним. И в первую очередь старается понять — трезв ли он? Помимо прочего, опытный сотрудник «считывает» и общий антураж салона, выискивая взглядом косвенные признаки пьянки за рулем. Мусор, разбросанный по машине, отличный в этом деле помощник.
Так, служивого могут насторожить пустые бутылки в машине. Достаточно, чтобы глаз сотрудника зацепился хотя бы за одну стеклотару, напоминающую пивную, винную или водочную бутылку и все: услышать «счастливого пути» от обладателя полосатого жезла удастся не скоро.
Вы можете быть трезвы, пардон за каламбур, как стекло, но предательская бутылка станет причиной муторной процедуры «продувки» на полицейском алкотестере. Даже если прибор ничего криминального в вашем выдохе не обнаружит, особо рьяный страж придорожного порядка вполне в состоянии додуматься отвезти вас в медучреждение для проверки на предмет наркотического опьянения.
Не только стеклотара, свободно катающаяся по салону, порой становится косвенной причиной потери изрядного количества нервов и времени на полицейские антиалкогольные манипуляции.
Пустая пластиковая бутылка, этикетка которой при беглом взгляде напоминает пивную, обладает не менее мощным потенциалом для организации длительного и неприятного общения с полицией. Но Бог с ними, с бутылками. Помимо них, крайне не рекомендуется для исключения лишних поводов поговорить с ГИБДД оставлять на виду в салоне даже облатки или упаковку от лекарств. Заметив такой мусор, только ленивый или совсем уставший сотрудник ДПС не «сделает стойку».
Ведь если человек принимает лекарства, то чем черт не шутит, может быть в их составе окажется какое-нибудь седативное или обезболивающее вещество! Значит велики шансы «развести» такого гражданина на езду под наркотиками.
Кое-кто из водителей, особенно старшего поколения, даже пересев с «Жигулей» на новенькую иномарку, продолжает возить в салоне медицинский шприц. Его иглой можно прочистить засорившуюся форсунку стеклоомывателя, а при необходимости — пшикнуть через тонюсенький зазор между кузовом и лючком бензобака на замерзший запор его замка.
А для сотрудника полиции замеченный в салоне шприц станет отличным поводом запустить долгоиграющую процедуру проверки на наркотическое опьянение. Вряд ли она выявит что-то противозаконное. Но сам процесс вполне можно считать своеобразным наказанием за мусор в салоне.