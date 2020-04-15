Почему мэрия Москвы обязана расширить список целей для получения цифровых пропусков для поездок на авто

– Близкая родственница работает в федеральном учреждении, которое продолжает функционировать, так что она пять дней в неделю, несмотря на введенный режим самоизоляции, ходит на работу, — пишет в своем аккаунте в соцсетях бывший муниципальный депутат Басманного района столицы Евгений Будник. — Там в целом все нормально: тотальная проверка здоровья на входе и внутри, приняты другие меры предосторожности. Больных и заразившихся ронавирусом за все время не выявлено. А вот ее муж сейчас сидит дома, поскольку его предприятие попало в число временно не работающих. Чтобы максимально оградить супругу от лишнего контакта с внешним миром, каждое утро он возит ее на службу, а вечером — домой. Никакого нарушения режима самоизоляции я в этом не вижу, а только проявление любви и заботы.

Живут они в Химках, — продолжает Будник, — а работает жена у станции метро «Китай-город». Теперь она вынуждена пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до работы и обратно: автобусом от Химок до метро, потом через пол-Москвы на подземке, вечером — обратный путь. Количество ее контактов усщественно увеличивается. И такая проблема в Москве и области складывается у многих: у меня в ленте есть посты попавших в подобную ситуацию и озадаченных этой ограничительной мерой, сомнительной эффективности.