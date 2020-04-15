Почему мэрия Москвы обязана расширить список целей для получения цифровых пропусков для поездок на авто

– Близкая родственница работает в федеральном учреждении, которое продолжает функционировать, так что она пять дней в неделю, несмотря на введенный режим самоизоляции, ходит на работу, — пишет в своем аккаунте в соцсетях бывший муниципальный депутат Басманного района столицы Евгений Будник. — Там в целом все нормально: тотальная проверка здоровья на входе и внутри, приняты другие меры предосторожности. Больных и заразившихся ронавирусом за все время не выявлено. А вот ее муж сейчас сидит дома, поскольку его предприятие попало в число временно не работающих. Чтобы максимально оградить супругу от лишнего контакта с внешним миром, каждое утро он возит ее на службу, а вечером — домой. Никакого нарушения режима самоизоляции я в этом не вижу, а только проявление любви и заботы.
Живут они в Химках, — продолжает Будник, — а работает жена у станции метро «Китай-город». Теперь она вынуждена пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до работы и обратно: автобусом от Химок до метро, потом через пол-Москвы на подземке, вечером — обратный путь. Количество ее контактов усщественно увеличивается. И такая проблема в Москве и области складывается у многих: у меня в ленте есть посты попавших в подобную ситуацию и озадаченных этой ограничительной мерой, сомнительной эффективности.
Я понимаю запрет каршеринга, сокращение количества поездок на общественном транспорте, если ты не работаешь. Но ограничение на использование личного авто, когда это как раз способствует уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте, а значит снижению лишних контактов — что что и зачем, — удивляется г-н Будник, пост которого оказался настолько близким множеству людей, что его процитировали на «Первом канале».
– Ничего удивительного в такой «непредусмотрительности» городских властей нет. Несмотря на то, что сегодня борьба с автомобилистами явно противоречит здравому смыслу и элементарным соображениям безопасности, она продолжается. Это, конечно, совершенно возмутительно, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»,координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Мы получаем множество обращений с вопросами, как быть теперь семьям, где водителем является только один человек, который с 15 апреля ограничен в передвижении и может получить пропуск на выезд из дома только два раза в неделю.
Организации, продолжающие работать, подавали списки сотрудников, в том числе номера машин и проездные документы, однако хотя пропуск на машину работающий человек может получить без проблем, в том случае если он сам не является водителем, он не сможет сесть за руль и будет вынужден пользоваться менее сейчас безопасным общественным транспортом…
Не менее сложно сейчас и москвичам, осуществлявшим уход за их маломобильными родственниками. Волонтеры и социальные работники не способны заменить таким больным сиделок, которые в настоящий момент также находятся в самоизоляции. Переживут ли такие люди карантин, если близкие не смогут их навещать, элементарно осуществить за ними гигиенический уход — большой вопрос.
Одним словом, оскольку проблему необходимо решать в самом оперативном порядке, сообщество «Синие ведерки» сегодня направило вице-мэру Анастасии Раковой обращение, в котором предложило расширить список целей для оформления пропусков для передвижения по городу. Активисты выделили две основные проблемы, которые не были учтены при их оформлении в Москве.
Во-первых, отмечают они, отсутствует возможность получения пропуска для лиц, ухаживающих за маломобильными и недееспособными родственниками, которые проживают на отдельной жилплощади. И во-вторых, не предусмотрена возможность получения пропусков для семей, в которых все перевозки осуществляет единственный водитель. При этом, по мнению общественников, обе описанные проблемы являются решаемыми.
Достаточно добавить дополнительные варианты выбора цели при оформлении электронного пропуска: в первом случае — поездка для ухода за маломобильными родственниками, во втором — для перевозки работающего члена семьи до работы/с работы.
Отреагирует ли на запрос общества столичная мэрия, которая, принимая свои запрещающие указы, явно забыла о целом ряде социальных нужд, остается только гадать. Но как бы не вышло так, что на фоне сегодняшней ситуации с очередями в метро и пробками на въезд в город, неприятный осадочек у горожан, до реальной безопасности которых явно нет никому дела, останется. Зачем создавать прецедент для ухудшения эпидемиологической обстановки и повышать риски смертности у людей, которые при надлежащем уходе вполне могут пережить самоизоляцию? Для чего кошмарить и без того перепуганных штрафами граждан, создавая условия, повышающие риск инфицирования коронавирусом?
Ответ на эти вопросы, к сожалению, неутешительный. Ряд мер чиновники попросту придумали на коленке, не оценивая рисков, а некоторые и вовсе — для галочки. А то, что за этими галочками стоят живые люди, с реальными проблемами и чаяниями, так в цифрах отчетов они всего лишь статистическая погрешность, не берущаяся в расчет…