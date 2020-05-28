Доставкой топлива на АЗС начали управлять «цифровые логисты»

Цифровая программа управляет парком собственных бензовозов и транспортом сторонних перевозчиков. Автоматически планирует их рейсы, основываясь на данных о реализации нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах, которые «цифровой логист» получает онлайн из смежных систем. Также при планировании рейсов учитывается большое количество динамических параметров: конфигурация бензовозов, их доступность для исполнения рейсов и текущая геопозиция, трудовые ограничения водителей. Это обеспечивает постоянное наличие топлива на станциях и позволяет равномерно распределять загрузку бензовозов. В среднем по региону с запуском «цифрового логиста» эффективность транспортного парка выросла на 25%.
«Цифровой логист» взаимодействует с водителями бензовозов через специальное мобильное приложение. В нем отображается актуальный список маршрутов и заданий на отгрузку топлива. Водитель видит, какой нефтепродукт на какой нефтебазе и в каком объеме ему предстоит загрузить и на какую АЗС дальше следовать. При этом, в случае инцидентов в пути, водитель оповестит «цифрового логиста» через приложение, а программа автоматически скорректирует задание на отгрузку и, при необходимости, перепланирует другие рейсы, чтобы не допустить простоев в работе АЗС.
Сергей Кожин, руководитель центра развития систем в топливной логистике «Газпром нефти»
— Раньше водители получали информацию по рейсам от логистов по телефону и, в случае изменения условий маршрута, ручная корректировка и уточнение информации занимали значительное время. Программа одновременно анализирует информацию по всем АЗС, бензовозам и базисам хранения топлива и автоматически перераспределяет загрузку. Переработать такой объем данных и принимать качественные решения в реальном времени способен только мощный оптимизационный алгоритм с элементами искусственного интеллекта. При этом отсутствие влияния человеческого фактора повышает точность расчета. Из всего этого мы и получаем рост эффективности.
Конечно, для нас это прежде всего актуально, как для владельцев собственного бензовозного парка. Но для конечного клиента на АЗС — это гарантия наличия топлива, гарантия того, что оно попадет в его бак в той точке реализации и в то время, когда это ему необходимо. Подобных комплексных проектов диспетчеризации вторичной логистики сегодня на рынке нет. Сейчас мы продолжаем работать над развитием его функционала и формированием коробочного решения, которое впоследствии может применяться и в других компаниях транспортно-логистической отрасли.