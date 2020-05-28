Доставкой топлива на АЗС начали управлять «цифровые логисты»

Цифровая программа управляет парком собственных бензовозов и транспортом сторонних перевозчиков. Автоматически планирует их рейсы, основываясь на данных о реализации нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах, которые «цифровой логист» получает онлайн из смежных систем. Также при планировании рейсов учитывается большое количество динамических параметров: конфигурация бензовозов, их доступность для исполнения рейсов и текущая геопозиция, трудовые ограничения водителей. Это обеспечивает постоянное наличие топлива на станциях и позволяет равномерно распределять загрузку бензовозов. В среднем по региону с запуском «цифрового логиста» эффективность транспортного парка выросла на 25%.

«Цифровой логист» взаимодействует с водителями бензовозов через специальное мобильное приложение. В нем отображается актуальный список маршрутов и заданий на отгрузку топлива. Водитель видит, какой нефтепродукт на какой нефтебазе и в каком объеме ему предстоит загрузить и на какую АЗС дальше следовать. При этом, в случае инцидентов в пути, водитель оповестит «цифрового логиста» через приложение, а программа автоматически скорректирует задание на отгрузку и, при необходимости, перепланирует другие рейсы, чтобы не допустить простоев в работе АЗС.