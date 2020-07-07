Откуда в салоне современного авто появляются «сверчки», и как от них избавиться

Ох уж эти сверчки! Еще вчера автомобиль выехал из ворот дилерского центра и был образцом сборки, но уже через незначительный промежуток времени его интерьеры наполнили многочисленные и малопонятные звуки, нервирующие водителя. Справа скрипнуло, а слева стукнуло, сзади и вовсе раздался кошмарный лязг. Неужели все так плохо с производством? Или пора просто навести порядок?
Причин у «сверчков» несколько, и с годами они не меняются. «Жигули» были населены этими мерзкими нотами на заводе и буквально вынуждали своих владельцев протягивать и завинчивать, подкладывать поролон по периметру, одновременно прикручивая дверные карты к саморезами. Сегодня автомобиль, безусловно, стал лучше, но стоит немного зазеваться, как «отечественные» звуки вернуться в салон. Как же быть?
Во-первых, стоит проводить регулярную уборку, периодически заглядывая в самые потаенные уголки. Скачущей на разбитой дороге отвертке не место в бардачке, а набитый различным «нужным» карман естественно будет издавать звуки. Отдельная «песня» — багажник. Даже у седанов он неразрывно связан с салоном и будет участвовать в общем «концерте». Специальная сетка, которую совсем не обязательно покупать в дилерском центре, поможет навести порядок, а пластиковые коробки, обильно представленные в любом хозяйственном магазине, практически гарантируют тишину. Но зачастую одной уборки недостаточно: вещи разложены, а шумы продолжают изводить.
Сейчас самое время вспомнить о последних «вмешательствах»: что снимали в салоне, какие производили телодвижение и, самое главное, кто это делал? Мастер из гаражного сервиса или лично на даче? А клипсы — те самые «клопы» — меняли? Или, сломав, махнули рукой? А может быть, заменили на «вазовские», что продаются по цене копейка за мешок? В такой ситуации винить автопроизводителя не стоит: оригинальные клипсы и стоят иначе, и служат дольше, и работу свою выполняют качественнее. Поэтому и стоят значительно дороже, чем «жигулевые» или «китай». Хотите тишины? Извольте отправиться в магазин и купить настоящие — будет вам тишина.
Однако и этого может не хватить для возвращения первозданной тишины. Пластиковые детали со временем деформируются, а «чугунный» пластик, из которого делают «торпедо» всех автомобилей нижнего ценового сегмента, частично среднего класса, а порой и премиальных марок, отвратительно «мелодичен». Солнце и холод сделали свое дело — и салон «запел». Пора вспомнить старую дедовскую методику — проложить сочленения мягкой прокладкой. Не забыв снять аккумулятор — подушка безопасности может от вмешательства сработать — снимаем элемент за элементом и проклеиваем самым тонким оконным уплотнителем. Главное — не содрать его при обратной сборке! Таким нехитрым и совсем уж бюджетным образом — 200 рублей за упаковку — можно здорово сократить количество «сверчков» в салоне. Делать это, безусловно, стоит самостоятельно, иначе можно «загреметь» на приличную сумму в автосервисе.