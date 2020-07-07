Откуда в салоне современного авто появляются «сверчки», и как от них избавиться

Ох уж эти сверчки! Еще вчера автомобиль выехал из ворот дилерского центра и был образцом сборки, но уже через незначительный промежуток времени его интерьеры наполнили многочисленные и малопонятные звуки, нервирующие водителя. Справа скрипнуло, а слева стукнуло, сзади и вовсе раздался кошмарный лязг. Неужели все так плохо с производством? Или пора просто навести порядок?

Причин у «сверчков» несколько, и с годами они не меняются. «Жигули» были населены этими мерзкими нотами на заводе и буквально вынуждали своих владельцев протягивать и завинчивать, подкладывать поролон по периметру, одновременно прикручивая дверные карты к саморезами. Сегодня автомобиль, безусловно, стал лучше, но стоит немного зазеваться, как «отечественные» звуки вернуться в салон. Как же быть?

Во-первых, стоит проводить регулярную уборку, периодически заглядывая в самые потаенные уголки. Скачущей на разбитой дороге отвертке не место в бардачке, а набитый различным «нужным» карман естественно будет издавать звуки. Отдельная «песня» — багажник. Даже у седанов он неразрывно связан с салоном и будет участвовать в общем «концерте». Специальная сетка, которую совсем не обязательно покупать в дилерском центре, поможет навести порядок, а пластиковые коробки, обильно представленные в любом хозяйственном магазине, практически гарантируют тишину. Но зачастую одной уборки недостаточно: вещи разложены, а шумы продолжают изводить.