Почему опасно полностью заваливать вещами багажник автомобиля

Порой случается, что нужно перевезти очень много какого-нибудь барахла, от количества которого, того и гляди вспухнет багажник. А у некоторых автовладельцев эта часть машины превращена в некий симбиоз гаража и склада забытых вещей. В такой «черной дыре» на колесах обычно свалены в кучу всевозможные инструмены, коробки с таинственным содержимым, клубки буксирного троса и проводов для прикуривания, домкрат, канистра, пластиковые бутыли… И все это вперемешку с каким-то тряпьем и старой одеждой.
Большинство водителей вообще не видят в таком характере загрузки авто какой-либо проблемы. Да, это прибавляет сколько-то лишних килограммов к общему весу транспортного средства. И да, для их перемещения требуется сколько-то дополнительных капелек бензина, а тормоза из-за лишнего веса изнашиваются чуточку быстрее… Ерунда, в общем!
Опасность от заваленного под завязку грузового отсека проявляется в совершенно иной плоскости, вообще не касающейся ходовых параметров авто. На самом деле, неприятность связана… с климатической системой! Все знают, что ее вентилятор загоняет воздух (нагретый или охлажденный) в салон. Но чтобы свежий воздух попадал внутрь машины, старый (то есть тот, который находился там ранее) должен куда-то деваться под напором потока, идущего из дефлекторов вентиляции.
Для его удаления в любой машине так или иначе предусмотрены специальные отверстия. Чаще всего, они устроены именно в корме. Их можно опознать по пластиковым решеткам в боковых панелях багажника. Что же происходит, если эту вентиляцию перекрыть кучей вещей?
Включаем кондиционер, и он начинает гнать воздух в салон, откуда ему деваться некуда. Эффективность климатической установки падает радикально: вроде и дует холодом (или теплом), а толку мало. В сырую погоду это просто опасно: начинается запотевание стекол, мешающее водителю видеть происходящее вокруг. От этого, по-идее, как раз «кондей» и должен спасать, но в данном случае — нет.
В качестве выхода можно приоткрыть хотя бы одно из боковых стекол, дав выход воздуху. Но если за окном льет, то это исключено — вода будет залетать в салон и не только намочит все и вся, но и проникнет в кнопки электростеклоподъемников, угрожая вызвать там короткое замыкание. Поэтому лучшим средством от таких проблем является только одно — всегда, даже при серьезной загрузке багажного отсека, оставлять воздуху доступ к вентиляционным отверстиям. То есть вещи должны быть уложены так, чтобы решетки воздуховодов не оказались перекрыты даже в случае, когда груз сдвигается в сторону из-за дорожной тряски.