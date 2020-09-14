Почему опасно полностью заваливать вещами багажник автомобиля

Порой случается, что нужно перевезти очень много какого-нибудь барахла, от количества которого, того и гляди вспухнет багажник. А у некоторых автовладельцев эта часть машины превращена в некий симбиоз гаража и склада забытых вещей. В такой «черной дыре» на колесах обычно свалены в кучу всевозможные инструмены, коробки с таинственным содержимым, клубки буксирного троса и проводов для прикуривания, домкрат, канистра, пластиковые бутыли… И все это вперемешку с каким-то тряпьем и старой одеждой.

Большинство водителей вообще не видят в таком характере загрузки авто какой-либо проблемы. Да, это прибавляет сколько-то лишних килограммов к общему весу транспортного средства. И да, для их перемещения требуется сколько-то дополнительных капелек бензина, а тормоза из-за лишнего веса изнашиваются чуточку быстрее… Ерунда, в общем!

Опасность от заваленного под завязку грузового отсека проявляется в совершенно иной плоскости, вообще не касающейся ходовых параметров авто. На самом деле, неприятность связана… с климатической системой! Все знают, что ее вентилятор загоняет воздух (нагретый или охлажденный) в салон. Но чтобы свежий воздух попадал внутрь машины, старый (то есть тот, который находился там ранее) должен куда-то деваться под напором потока, идущего из дефлекторов вентиляции.