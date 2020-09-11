Накажут ли за выезд на «встречку» для парковки

История началась в марте 2019-го, когда некий житель Астрахани решил для парковки пересечь «встречку» и остановиться у противоположной обочины — благо ни какой-либо осевой разметки, ни наличия поблизости запрещающих такой маневр дорожных знаков не обнаружилось.

Но он не учел, что за ним наблюдал экипаж ДПС. Который немедленно оформил на автомобилиста протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП — «выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения». Она грозит либо штрафом 5000 рублей, либо полугодом лишения водительского удостоверения. Аргументы водителя об отсутствии разметки и запрещающих знаков на инспекторов впечатления не произвели и административное дело отправилось в мировой суд.

Который, не смотря на наличие у подсудимого видеозаписи, подтверждающей его невиновность, оштрафовал гражданина на 5000 рублей. Расплачиваться за несовершенное нарушение он не захотел и решил обжаловать взыскание. Но в районном и областном судах решение первой инстанции оставили без изменений.

Человек обратился в Верховный суд. Судья ВС Сергей Никифоров пришел к выводу, что на дороге и в схеме, составленной полицейскими, отсутствуют знаки и разметка, а запрошенная мировым судьей схема дислокации знаков является нечитаемой. Кроме того, протокол был составлен полицейскими с ошибкой в отчестве водителя. Учитывая эти факты, судья сделал вывод, что мер по всестороннему и полному рассмотрению дела судом первой инстанции предпринято не было.

Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.