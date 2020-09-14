Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100

Итак, мы уже знаем, что рекомендации производителя по топливу стоит беспрекословно соблюдать. Написано на баке «не ниже 95» — извольте раскошеливаться на девяносто пятый и забыть про колонку с индексом АИ-92. Но что будет с двигателем современного автомобиля, если регулярно лить в него «сотку»? Это же «не ниже 95», следовательно, можно попробовать переплатить за горючее, но сэкономить на расходе. Или нет?
Подливают масла в огонь и те, чья душа требует скорости. А какой русский не любит быстрой езды. Зальем в «ласточку» АИ-100 и полетит она, как Гагарин, строго вверх! Увы, водители столкнутся с проблемами, о которых не сказано в рекламных проспектах. А вот инструкции по эксплуатации автомобиля у нас читать не принято: в трех из четырех подержанных автомобилей они лежат нетронутыми.
Чтобы найти ответ на вопрос о «сверхвысокооктановом» бензине, стоит углубиться в теорию. Чем выше октановое число — тем выше его стойкость к сжатию, следовательно, оно воспламенится в тот момент, когда свеча даст искру, а не когда его сожмет в цилиндре под давлением в двенадцать атмосфер в верхней мертвой точке, загоревшись от раскаленного «хвоста» свечи или другой детали двигателя. Если двигатель рассчитан на АИ-95, а в него был залит АИ-92, то топливо будет не воспламеняться, а просто взрываться, разрушая поршни и стенки цилиндров. Регулярное проведение такого эксперимента проведет к повышенному износу и скорому выходу силового агрегата из строя.
Бензин АИ-100, естественно, не позволит такому случиться. Однако есть и обратная сторона вопроса: время горения. Высокооктановое топливо горит медленнее и просто не успевает вовремя прогореть, сжигая не только клапана, но и все резиновые уплотнители, коих в любом ДВС несметное множество. Температура двигателя всегда будет выше нормы, установленной инженером, система охлаждения будет постоянно работать на пределе, а прокладка клапанной крышки, ГБЦ и прочие однажды просто вытекут. Про тонкие резиновые прокладочки на форсунках — вежливо умолчим. Детонации, конечно, не будет, но мотор перебрать придется, попутно заменив часть деталей.
Заливая в свой подержанную иномарку «сотку», не стоит ждать чудовищного прироста мощности или завидной экономичности. Вероятнее всего, ни того, ни другого в сколь угодно малом, ощутимом без приборов объеме не произойдет. Зато «выгорят» синим пламенем все сальники и прокладки, прогорят клапана, а система охлаждения завяжется в узел. Если в рекомендациях к машине черным по белому или синим по красному написано АИ-92 — лейте «второй». Написано 95 — «пятый». Бензин АИ-100 можно использовать исключительно на высокофорсированных моторах, которыми сегодня могут похвастаться разве что Nissan GT-R, Subaru WRX STI да «злые немцы» вроде Audi RS6. Все остальные — в очередь к соседней колонке.