Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100

Итак, мы уже знаем, что рекомендации производителя по топливу стоит беспрекословно соблюдать. Написано на баке «не ниже 95» — извольте раскошеливаться на девяносто пятый и забыть про колонку с индексом АИ-92. Но что будет с двигателем современного автомобиля, если регулярно лить в него «сотку»? Это же «не ниже 95», следовательно, можно попробовать переплатить за горючее, но сэкономить на расходе. Или нет?

Подливают масла в огонь и те, чья душа требует скорости. А какой русский не любит быстрой езды. Зальем в «ласточку» АИ-100 и полетит она, как Гагарин, строго вверх! Увы, водители столкнутся с проблемами, о которых не сказано в рекламных проспектах. А вот инструкции по эксплуатации автомобиля у нас читать не принято: в трех из четырех подержанных автомобилей они лежат нетронутыми.

Чтобы найти ответ на вопрос о «сверхвысокооктановом» бензине, стоит углубиться в теорию. Чем выше октановое число — тем выше его стойкость к сжатию, следовательно, оно воспламенится в тот момент, когда свеча даст искру, а не когда его сожмет в цилиндре под давлением в двенадцать атмосфер в верхней мертвой точке, загоревшись от раскаленного «хвоста» свечи или другой детали двигателя. Если двигатель рассчитан на АИ-95, а в него был залит АИ-92, то топливо будет не воспламеняться, а просто взрываться, разрушая поршни и стенки цилиндров. Регулярное проведение такого эксперимента проведет к повышенному износу и скорому выходу силового агрегата из строя.