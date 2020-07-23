Почему летом категорически нельзя заправлять под завязку топливный бак и даже канистры

Заправляясь до полного бака или заливая топливо в стандартную двадцатилитровую канистру многие водители, не задумываясь, льют до краев. Однако так делать не стоит. Особенно, если после заправки планируется, что автомобиль доедет до ближайшей парковки, и останется там, на солнцепеке, вместе с канистрой бензина в багажнике. Виной всему обычная физика.

Возьмем для примера 20-литровую канистру с бензином внутри, который в сильную жару имеет свойство расширяться, увеличиваясь в объеме. Чтобы компенсировать расширение горючей жидкости, в стальной канистре предусмотрен так называемый воздушный карман. Если заполнить емкость, что называется, до краев, то разогретому на солнцепеке топливу попросту некуда будет деваться. В результате, как минимум, канистру разопрет, без возможности вернуть ей прежний вид. Как максимум (особенно если канистра старая) топливо продавит прокладку крышки или разорвет канистру по шву, и может разлиться по багажнику, распространяя по салону автомобиля не самый приятный, а главное, устойчивый запах.

Причем более эластичные пластиковые канистры так же не спасают ситуацию. А из-за меньшей прочности, могут и вовсе усугубить ее. Ко всему прочему, разлитое по салону топливо, разумеется, при наличии воспламенителя, может и загореться. В общем, проблем можно отхватить, что называется, по полной.