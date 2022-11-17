Как опытные водители модернизируют свои авто перед зимними холодами

Не ошибемся, если скажем, что водитель сильнее всего ощущает зимний холод руками и «пятой точкой». Когда он держится за холодный руль и сидит при этом на заиндевевшем кресле. Обогрев сиденья сейчас есть практически в каждом авто. А вот «теплый руль» — удел все-таки машин преимущественно дорогих. Имейте в виду: оснастить свой автомобиль подогревом руля, — дело плевое и не сильно затратное. Установочные комплекты «подогрева» продаются в интернете за 4000—6000 рублей — в зависимости от модификации и бренда. За работы по установке в автосервисе возьмут не больше 7000— 8000 рублей. То есть все «утепление» вполне уместится в бюджет равный примерно 15 000 рублей.
ТОЧКА ТЕПЛА
Зиму «пятой точкой» ощущают и пассажиры. В частности, задние сиденья оснащаются штатными электроподогревателями достаточно редко, преимущественно на премиальных авто. Между тем, ведь позаботиться о комфорте пассажиров твоей машины отнюдь не накладно. Оснастить нагревателем одно сидячее место в машине стоит в пределах 5000—6000 рублей «под ключ». Дешево и тепло.
ЗАБОТА О «ДВОРНИКЕ»
Хорошо иметь лобовое стекло с подогревом! Или хотя бы с обогреваемой зоной покоя «дворников». Это избавляет их от обмерзания. А водителя — от необходимости периодически останавливаться, выскакивать на мороз и «обстукивать» их ото льда.
Установить стекло с электроподогревом на свою машину взамен обычного — дорого и далеко не всегда возможно чисто технически. А вот подогреть место покоя щеток стеклоочистителя достаточно просто. Установочный комплект (пара клеящихся к стеклу термополосок с проводами) обойдется в 500—600 рублей. Монтаж на СТО — ну, может быть, еще в пару тысяч.
СТАБИЛЬНЫЙ «ПШИК»
Не менее раздражающим моментом при зимней эксплуатации машины становятся вечно замерзающие форсунки стеклоомывателя. Многие автомобилисты мучаются с ними годами, не подозревая, что купить пару таких «пшикалок» для своей машины стоит не более 1000 рублей. Их установка обойдется тоже не дорого. Зато потом стекло будет всегда чистое.
«КИПЯТИЛЬНИК» ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ
Особенно неприятно обнаружить, что заявленная производителем как незамерзающая жидкость в омывателе превратилась в кусок льда. Избавиться от подобных фрустраций поможет электрический подогреватель бачка. В зависимости от типа и модели машины, для которой он предназначен, нагреватель может стоить от 800 до 4000 рублей. Монтаж его, как правило, трудностей не доставляет: главное — культурно установить в салоне кнопку его включения/выключения. Преимущественно за это мастер-установщик деньги и берет. Но вряд ли он попросит с вас больше 2000—5000 рублей…