Как опытные водители модернизируют свои авто перед зимними холодами

Не ошибемся, если скажем, что водитель сильнее всего ощущает зимний холод руками и «пятой точкой». Когда он держится за холодный руль и сидит при этом на заиндевевшем кресле. Обогрев сиденья сейчас есть практически в каждом авто. А вот «теплый руль» — удел все-таки машин преимущественно дорогих. Имейте в виду: оснастить свой автомобиль подогревом руля, — дело плевое и не сильно затратное. Установочные комплекты «подогрева» продаются в интернете за 4000—6000 рублей — в зависимости от модификации и бренда. За работы по установке в автосервисе возьмут не больше 7000— 8000 рублей. То есть все «утепление» вполне уместится в бюджет равный примерно 15 000 рублей.

ТОЧКА ТЕПЛА

Зиму «пятой точкой» ощущают и пассажиры. В частности, задние сиденья оснащаются штатными электроподогревателями достаточно редко, преимущественно на премиальных авто. Между тем, ведь позаботиться о комфорте пассажиров твоей машины отнюдь не накладно. Оснастить нагревателем одно сидячее место в машине стоит в пределах 5000—6000 рублей «под ключ». Дешево и тепло.

ЗАБОТА О «ДВОРНИКЕ»

Хорошо иметь лобовое стекло с подогревом! Или хотя бы с обогреваемой зоной покоя «дворников». Это избавляет их от обмерзания. А водителя — от необходимости периодически останавливаться, выскакивать на мороз и «обстукивать» их ото льда.