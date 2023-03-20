Почему именно весной часто «умирает» стеклоомыватель в автомобиле

Если жидкость из бачка не уходит, насос издает характерный для процесса работы звук, но вода не поступает, то проблема в форсунках или подводящих шлангах. Обычно «пробка» возникает из-за обилия грязи и отложений, формирующихся в элементах стеклоомывателя в ходе длительной эксплуатации авто. Тут важно понимать, что продуть и прочистить систему можно, но долго радовать водителя она не сможет, ибо залипание патрубков или закоксованность форсунок рано или поздно все равно заставят владельца поменять их на новые. Главное, чтобы при монтаже не повредить трубки, которые легко деформируются от механических нагрузок.

Другое дело, если распылители подают воду на лобовое стекло не в то место, куда следует. Тогда, вооружившись иголочкой, их можно отрегулировать. Правда, проводить эту процедуру следует нежно и крайне деликатно. Ведь, как известно, с дуру можно сломать все, что угодно.

Но, пожалуй, самое страшное — это когда «умирает» помпа. Поначалу она не создает нужного давления, а затем перестает нагнетать его и вовсе. В суровых условиях русской зимы насосы быстро приходят в негодность — из-за сильных холодов, частых температурных перепадов и реакции на грязь с дорожными реагентами, так или иначе проникающими в механизм.