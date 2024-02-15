Пять глупых, но распространенных ошибок при очистке машины после сильного снегопада

Каждый мощный снежный циклон превращает припаркованные машины в сугробы. А в процессе очистки своих «тачек» многие автовладельцы порой допускают, на первый взгляд, несущественные ошибки. Которые могут обернуться реальными неприятностями.

Большинство «ляпов» в ходе ликвидации снежного завала с кузова авто происходят от симбиоза лени его владельца и неосведомленности о возможных последствиях.

Как известно, самый простой и наименее трудозатратный (опять же, на первый взгляд) способ очистки лобового стекла – просто взять и включить «дворники». За несколько взмахов они в состоянии раскидать снежную массу, перекрывающую обзор. Но, во-первых, они могут оказаться приморожены к «лобовухе», что создает неиллюзорную вероятность получить сгоревший моторчик их привода. Во-вторых, снега бывает слишком много – столько, что мощности очистителя не хватает для того, чтобы сдвинуть с места такой груз. В-третьих, под снегом на стекле часто образуется наледь. Когда по ней елозят «дворники», их резиновая часть быстро выходит из строя. Со всеми вытекающими последствиями для качества очистки впоследствии.

Заметим, что прочие ошибки при уборке снега связаны преимущественно с «оптимизацией» автовладельцем своих усилий в этом направлении. Принцип «а, так сойдет» применяется многими из них в разной мере, но потенциально опасная его суть от этого не меняется.

Фото: АвтоВзгляд

«А, так сойдет» номер один связана с отказом от уборки снега с крыши машины. Особенно часто этим грешат слабый пол и любители кататься на авто с навечно установленным сверху багажником или боксом. Через некоторое время после начала поездки салон прогревается и потеплевший потолок заставляет подтаивать «фундамент» снежной шапки. В итоге при очередном даже небольшом торможении она может неожиданно съехать на лобовое стекло, полностью перекрыв водителю обзор вперед. Тут уж и до аварии рукой подать.

Второе «а, так сойдет» относится к экономии водительских усилий на очистку капота от снега. В этом случае его будет сдувать потоком набегающего воздуха прямо на лобовое. Это само по себе ухудшает видимость. А в начале поездки, когда оно еще не до конца прогрелось, снег, летящий с капота, начнет на нем подтаивать, и на эту влагу будут налипать новые порции сдуваемых снежинок. Причем «дворники», как правило, в подобных случаях не справляются с удалением образующейся «снегоналеди». В итоге мы получаем опять-таки сильное ухудшение видимости и возникновение серьезного риска аварии.

Фото: АвтоВзгляд

Очень многие водители при очистке машины от снега забывают убрать его из пространства между лобовым стеклом и ближайшей к нему кромкой капота. Как правило, там располагаются форсунки омывателя. Которые из-за этого не могут выполнять свои «прямые обязанности». Этот досадный нюанс – неработающие «писалки» – обычно обнаруживается, уже когда машина движется по какой-нибудь оживленной магистрали и требуется убрать налетевшую из-под колес грязь с «лобовухи».

Ну и самый, пожалуй, коварный промах связан со снегом, скопившимся в нижней части заднего стекла седанов или на заднем бампере кроссоверов-хетчбэков. Если его оттуда не убрать, при первом же открывании багажника четырехдверки порция «белой дряни» окажется внутри него – упав в зазор между крышкой и кромкой корпуса. А слежавшийся и порой смерзшийся на заднем бампере SUV сугробчик превратится в проблему в момент, когда вы захотите открыть пятую дверь, а он не даст этого сделать.

В общем, вывод из всего вышесказанного простой: не ленитесь и тщательно убирайте весь снег со своей машины – не пожалеете.