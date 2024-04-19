Как потепление на улице оказывает пагубное воздействие на аккумулятор в автомобиле

Если вы думаете, что аккумулятор в автомобиле чаще всего «умирает» при минусовых температурах, то смеем вас огорчить. С наступлением тепла АКБ страдает не меньше. И прежде всего, из-за ускорения процессов саморазряда, вызванных термическими нагрузками и перепадами. Впрочем, это еще не все.

Безусловно, основным из факторов, влияющих на ресурсные характеристики подкапотной батареи, является климатический режим эксплуатации. При повышении градуса за бортом автомобиля, в моторном отсеке термические показатели могут чуть ли не вдвое превышать температуру на улице. Оттого, собственно, накопитель значительно быстрее теряет заряд. Естественно, это негативным образом сказывается на сроке службы АКБ, которая рискует раньше времени отправиться в утиль.

Кроме того, повышенные температуры увеличивают скорость химических реакций в аккумуляторе. К примеру, жидкость в свинцово-кислотной батарее частично может превратиться в пар, поднявшись кверху и оголив пластины. При этом остаток жидкого состава рискует увеличить собственные свойства плотности, а это спровоцирует налет и кристаллизацию, интенсивно снижающие проводимость электрического тока. В результате изменения этих процессов и емкость АКБ, и пусковой ток падают ниже необходимого для стабильной работы уровня.

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Помимо прочего, тепло вызывает преждевременное окисление клемм аккумулятора, сокращая его ресурс. Поэтому после зимней эксплуатации автомобиля стоит уделить батарее в подкапотном пространстве особое внимание. И при необходимости провести техническое обслуживание.

Да-да, все верно: АКБ тоже нуждается в ТО. Особенно после экстремальных условий, которым подвергается машина в холодное время года. Взгляните на клеммы, не окислились ли они. Если того требуется — зачистите их. Нелишним осмотреть и сам корпус накопителя на предмет деформации, вздутия или протечек. Разумеется, следует проверить заряд аккумулятора, а вместе с ним работоспособность электрооборудования и генератора.

Профильные эксперты настоятельно рекомендуют проводить инспекцию и обслуживание свинцово-кислотных АКБ в межсезонье, а это минимум два раза в год. Более того: ТО необходимо и необслуживаемым моделям батарей, где не нужно следить за уровнем электролита и добавлять воду. Такие аккумуляторы тоже следует осматривать, удалять с них пыль, сор и накопления грязи. Забота об узлах в автомобиле — залог его долгосрочной службы.