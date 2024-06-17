Массовые поломки китайских коробок передач: в России нашли решение проблемы

Уже не секрет, что самым слабым «звеном» китайских машин является коробка переключения передач: если в процессе «не замечены» ZF, Borg Warner и прочие именитые бренды, то с высокой долей вероятности именно эта проблема приведет к первому серьезному простою и ремонту. Второй «не секрет» заключается в том, что поставки запасных частей у многочисленных китайских брендов до сих пор не налажены. Впрочем, опять «рыночек зарешал».

Сотни, если уже не тысячи, машин из Поднебесной приехали на СТО с одной и той же проблемой — коробка передач нуждается в ремонте. Портал «АвтоВзгляд» намедни уточнил этот скользкий момент у специалистов и получил неутешительный ответ: если китайцы делали коробку сами (читай, разрабатывали и производили), то откладывать на ее восстановление придется с момента выезда из дилерского центра. Российских водительских реалий с резкими стартами, многочасовыми пробками и бесконечной уличной толкотней КП не переживет.

Есть и вторичная проблема: запчасти. На многие китайские «изделия» нет ни каталогов, ни артикулов — следовательно, ремонтные материалы и детали приходится подбирать буквально «на глаз». А это время и деньги.

Большой ложкой проблему «отведали» таксисты: множество машин «с шашечками» встали на прикол в ожидании ремонта, который не может начаться, пока не будет куплен весь необходимый арсенал запасных частей. Час простоя — уже незаработанные деньги. Те, что по всем законам экономики являются чистым убытком. А день? А месяц?

Убедить лизинговую компанию, что платеж в этом месяце не придет, поскольку машина не работала, а стояла, мало у кого получится. Лизингодатель — не богадельня, это коммерческая организация, первая, вторая и третья задача которой — заработок. Прибыль. И с какой стати она должна идти на уступки, создавая прецедент, способный вогнать предприятия в долги? Арендаторы и сотрудники вряд ли согласятся подождать с оплатой ради клиентов.

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В результате, как и следовало ожидать, рыночные механизмы самостоятельно, независимо от импортеров и представительств, ситуацию с трансмиссиями решили. Да, цена высока, ассортимент пока невелик, а некоторый срок ожидания все же присутствует, но «лыжня» постепенно начинает накатываться.

Компании начали завозить в Россию новые АКП для китайских автомобилей. Обойдется узел во впечатляющую, около 400 000 рублей, сумму, к которой потребуется добавить еще и стоимость установки, а также существенно подорожавших расходных материалов, ту же «трансмиссионку», но автомобиль поедет. И поедет оперативно.

В дальнейшем, если не произойдет очередных цунами на финансовом поприще, китайские АКП, конечно, подешевеют, рынок затарится, а продавцы — насытятся. Но сам факт появления новых узлов говорит, по меньшей мере, сразу о двух вещах: потребность есть, и проблема уже не только выявлена, но и находится в стадии решения.