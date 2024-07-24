Автоэксперт рассказал, почему опасно сильно хлопать дверью автомобиля

Не только пассажиры, не имеющие собственных машин, любят сильно хлопать дверью в автомобилях — такая привычка есть и у некоторых водителей. А ведь это, как бы странно ни звучало, может обернуться большими и «дорогими» проблемами.

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов объяснил в беседе с RG.ru, что если прикладывать чрезмерную силу, закрывая двери автомобиля, то в первую очередь можно сломать или деформировать защелку замка. Удары также повреждают его механизм блокировки, тросы и тяги. Кроме того, есть риск нанести вред уплотнителям или даже обшивке, сломав хрупкие пластиковые детали.

Важно также учитывать, что современные автомобили, даже бюджетного класса, напичканы различной электроникой — кучей датчиков и «жирной» проводкой в дверях. Поэтому если постоянно захлопывать их с силой, то можно нарваться и на «электронные» проблемы.

А чтобы автомобиль дольше служил верой и правдой, Алексей Балашов рекомендует не просто аккуратно закрывать двери, но и периодически проверять состояние замков и деталей обшивки.