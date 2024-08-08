Автоэксперт объяснил, почему опасно мыть автомобиль из ведра

В теплое время года большинство автовладельцев предпочитает мыть машину своими силами, вооружившись тряпками, «химией» и ведром воды. Но мало кто задумывается о том, какой урон наносит подобная процедура лакокрасочному покрытию «ласточки».

О том, какие опасности таит в себе мойка автомобиля из ведра, рассказал «Российской газете» собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин. По его словам, главные «вредители» в этом процессе — губки и тряпки. Ведь смочив их в воде, автовладелец начинает тереть грязные участки кузова. А что такое грязь? Она в основном состоит из песка, а он обладает абразивными свойствами.

— Все эти мелкие частицы растираются, иногда даже с усилием, по лакокрасочному покрытию. Далее губку, которой повозили по грязи, ополаскивают в ведре с водой, но, естественно, песок из нее вымывается не весь. И вновь абразивные частицы царапают лакокрасочное покрытие. Примерно то же самое происходит при мытье специальными щетками, — объясняет эксперт.

Так что же тогда делать, если вы не хотите переплачивать за «профессиональную» мойку? Можно пользоваться станциями самообслуживания, предусматривающими бесконтактный процесс. Сначала покрываем кузов пеной, «поднимая» тем самым грязь. Затем, выждав 2-3 минуты, смываем состав водой под давлением. И только после этого берем в руки тряпку и насухо вытираем машину.

— Даже при двухфазной мойке есть вероятность того, что в труднодоступных местах (например, на уплотнительных резинках) останутся частицы песка, которые могут проникнуть на кузов. Тогда, при использовании тряпки, эти частицы могут оставить микроскопические царапины на кузове. Впоследствии такие следы убираются только полировкой, — подытожил эксперт.