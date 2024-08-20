Автоэксперт объяснил, почему не стоит заряжать автомобильный аккумулятор дома

Казалось бы, что необычного: вытащил «умерший» аккумулятор из-под капота, принес его домой, подключил к зарядному устройству да пошел заниматься бытовыми делами. Однако к этой простой, на первый взгляд, процедуре нужно подходить с максимальной осторожностью, ведь она таит в себе массу опасностей.

Во-первых, как «Российской газете» объяснил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, во время зарядки аккумулятора активизируются химические процессы, то есть велика вероятность выделения хлористого водорода, сернистого газа и прочих веществ — ядовитых и пожароопасных. А если батарея кислотного типа (с серной кислотой внутри), то можно получить и серьезный химический ожог.

Во-вторых, даже если выделяемые газы не спровоцируют пожар, к нему могут привести другие факторы: такие, как неисправность АКБ или неправильно подобранный ток для зарядки. Дефектные батареи (с осыпавшимися пластинами, например) заряжать в домашних условиях категорически не рекомендуется. А ток должен был в 10 раз меньше объема аккумулятора.

В-третьих, нужно быть максимально осторожным при переносе и размещении батареи. Как правило, она довольно тяжелая: случайно упадет на ногу — мало не покажется. И особенно важно, чтобы к заряжаемому аккумулятору не подходили маленькие дети.

«Подпитывать» АКБ в домашних условиях можно, главное — соблюдать все меры предосторожности. Использовать надежные и исправные зарядные устройства, хорошо проветривать помещение и не оставлять процесс без присмотра, подчеркнул эксперт.