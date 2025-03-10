Автоэксперт объяснил, чем опасен длительный простой автомобиля

В текущей ситуации, когда цены на запчасти, работы и топливо стремительно растут, многие предпочитают использовать общественный транспорт в повседневной жизни, выезжая на дорогу на собственном автомобиле лишь «по праздникам». Хотя это довольно опасно: длительный простой машины чреват рядом технических проблем. А каких именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов объяснил, что длительным считается простой больше месяца. И в первую очередь, страдает аккумулятор автомобиля, поскольку постепенно теряет заряд. Кроме того, деформируются шины — особенно, если давление в них ниже нормы. А это грозит неравномерным износом или даже повреждениями резины.

Если машины долго стоит без движения, то свои свойства теряют технические жидкости — в том числе моторное масло и «тормозуха». Помимо прочего, страдает топливная система: в бензобаке может образовываться конденсат и загрязнения, которые не сулят ничего хорошего. Не исключено, что при наличии системы впрыска топлива засорятся форсунки. А это — прямой путь к проблемам с работой двигателя в целом и запуском мотора в частности.

Важно помнить, что длительный простой негативно влияет на резиновые элементы — шланги, сальники, уплотнители. Без прогрева и движения они теряют эластичность, трескаются и выходят из строя. Могут закиснуть тормозные колодки. А еще есть риск возникновения коррозии в особо уязвимых местах кузова или под днищем. Особенно, если автомобиль стоит без движения в зимнее время года, когда коммунальщики щедро посыпают дороги реагентами.