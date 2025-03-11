Автоэксперт Сосновский объяснил, чем опасны дешевые масляные фильтры

Многие водители стараются сэкономить на техобслуживании автомобиля, выбирая более доступные расходники. А среди таковых нередко попадаются подделки или просто низкокачественные детали, которые не справляются со своими обязанностями. В том числе — и масляные фильтры, что крайне опасно для силового агрегата. А чем именно, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский отметил, что некачественные фильтры и подделки намного быстрее забиваются и раньше начинают пропускать масло с частичками загрязнений в двигатель. Кроме того, у них зачастую ненадежные обратный и пропускной клапаны. А значит, лубрикант медленнее смазывает детали мотора и реже проходит через фильтровальный элемент.

— Фильтр состоит из фильтровального элемента, перепускного и обратного клапанов. Первый обеспечивает фильтрацию масла, второй — защиту двигателя и поток масла в обход фильтра в момент пуска и прогрева, а также при загрязнении фильтра, третий — удерживает масло в фильтре после остановки двигателя, быстро подавая масло к узлам трения в момент первого запуска, — объясняет эксперт.

И напоминает, что масляный фильтр, равно как и само масло, имеет определенный ресурс, который у подделок и некачественных деталей намного ниже, чем у оригинальных или приличных аналогичных. Менять фильтр необходимо при каждом «обновлении» масла, и экономить на нем ни в коем случае не стоит.