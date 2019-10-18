Неожиданный лизинг машин: автопомощь в придачу

Исправить ситуацию взялась компания «Газпромбанк Автолизинг», оказывающая услуги финансовой аренды для бизнеса. Лизингодатель в рамках заключаемых договоров запускает проект «Автопомощь на дорогах», включающий полный спектр решений в случае внештатной ситуации — от консультаций по телефону до технической помощи и эвакуации неисправного авто.

Его партнером по оказанию помощи на дорогах' стала компания «Все Эвакуаторы», интегрированная прямым поручением Президента РФ Владимира Путина сначала в инфраструктурные госпроекты совместно с МЧС России (Служба 112) и ЭРА-ГЛОНАСС, а позже — и в «мобильное приложение 'Яндекс.Навигатор». Серьезная, одним словом, структура. О чем, в том числе, свидетельствует и разработанная ее система, позволяющая координировать и в режиме реального времени решать основные потребности водителей в получении экстренной помощи на дорогах. Причем в кратчайшие сроки: среднее время прибытия помощи в указанную точку (используются данные GPS) после приема звонка колл-центром составляет 38 минут.

В перечень услуг в рамках упомянутой программы входит эвакуация, оказание техпомощи, предоставление подменного водителя, вызов аварийного комиссара и такси, а также сбор всех необходимых справок для оформления ДТП в страховой компании, репатриация автомобиля в случае его тотального разрушения и даже сбор справок из Гидрометцентра для подтверждения факта ДТП в результате стихийного бедствия.